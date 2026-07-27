Roma e Hanoi rafforzano il dialogo: in Campidoglio incontro tra le due amministrazioni per nuove collaborazioni

Un nuovo capitolo nel percorso di cooperazione internazionale della Capitale. Questa mattina la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha ricevuto in Campidoglio una delegazione ufficiale dell’amministrazione municipale di Hanoi, capitale del Vietnam.

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui rapporti di amicizia e sulle sinergie tra le due città, nel solco delle storiche relazioni diplomatiche che legano l’Italia al Paese sudest asiatico.

Un legame solido, alimentato nel corso degli anni da un dialogo costante e avvalorato dalla presenza a Roma di una delle comunità vietnamite più numerose e integrate della Penisola.

I temi al centro del vertice: cultura, economia e dialogo istituzionale

Nel corso del colloquio, i rappresentanti delle due amministrazioni hanno confermato l’intenzione comune di intensificare i canali di scambio, individuando nuovi ambiti di sviluppo condiviso:

Cooperazione istituzionale: promozione di tavoli di confronto periodici sui modelli di gestione urbana e sulle buone pratiche amministrative;

Valorizzazione culturale: incremento dei progetti di interscambio e valorizzazione delle rispettive identità artistiche e storiche;

Integrazione della comunità: sostegno alle iniziative promosse dai residenti vietnamiti presenti sul territorio capitolino.

La dichiarazione della presidente Celli: “Crescita e confronto condiviso”

A margine della visita, la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha sottolineato l’importanza strategica dell’intesa tra le due metropoli:

«La collaborazione tra Roma e Hanoi rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare relazioni già solide e costruire nuovi percorsi di confronto e crescita condivisa. Il dialogo tra le nostre città è un valore che intendiamo continuare a promuovere, nel segno dell’amicizia tra i nostri popoli e della cooperazione internazionale.» Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea capitolina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza