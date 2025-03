Roma e il Giubileo: il mercato immobiliare tra affitti brevi e carenza di case

“L’Anno del Giubileo ha avuto un impatto significativo sul mercato immobiliare di Roma, influenzando sia le compravendite che le locazioni“. A confermarlo alla nostra redazione di Abitarearoma.it è Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia una delle conseguenze più rilevanti: la drastica riduzione di immobili in affitto.

Già nel 2024, molti proprietari hanno scelto di puntare sugli affitti brevi, in vista dell’afflusso di pellegrini e turisti.

Questo ha portato alla mancata rinnovo di numerosi contratti di locazione, rendendo ancora più difficile trovare casa per studenti e lavoratori fuori sede.

Il risultato? Un’impennata dei canoni di affitto: nei primi mesi del 2024, i monolocali hanno registrato un +4,3%, i bilocali un +4,1% e i trilocali un +4,9%. Una tendenza che si è confermata anche nella seconda parte dell’anno.

Di fronte a questa difficoltà nel trovare una casa in affitto, sempre più persone hanno iniziato a valutare l’acquisto di un immobile. Tuttavia, anche su questo fronte, l’offerta si è rivelata scarsa.

Molti proprietari, anziché vendere, hanno preferito affittare per il 2025, contribuendo così a un ulteriore aumento dei prezzi.

La domanda elevata arriva non solo da chi cerca la prima casa, ma anche dagli investitori, attratti dalla ripresa del settore e dal calo dei tassi sui mutui.

Gli investimenti si stanno concentrando soprattutto nelle zone turistiche, nei pressi della Stazione Termini e nelle aree ben collegate con il centro tramite la metropolitana.

Tuttavia, nei primi mesi del 2025, alcune zone iniziano a mostrare un eccesso di offerta di immobili destinati agli affitti brevi.

Non tutte le soluzioni sono state occupate, spingendo alcuni proprietari a rivalutare la locazione residenziale o addirittura a mettere in vendita i propri immobili.

Il mercato immobiliare romano, quindi, continua a essere dinamico e influenzato da fattori esterni, con il Giubileo 2025 che si conferma un elemento chiave nelle scelte di proprietari e investitori.

