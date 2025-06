Roma, metti una sera a cena con Mel Gibson..

Bermuda, ciabatte e uno sguardo rilassato: Mel Gibson ha scelto le strade del Centro Storico di Roma per una serata all’insegna della semplicità e della buona cucina.

L’attore e regista premio Oscar è stato avvistato al ristorante Pesciolino, in via Belsiana, a pochi passi da Piazza di Spagna, dove si è concesso una cena informale lontano dai riflettori e senza scorta.

Un’apparizione discreta ma inconfondibile, con Gibson che ha assaporato piatti mediterranei come taco con guacamole, insalata di bufala e una zuppa di cozze che ha definito “delicious” durante una lunga videochiamata oltreoceano, mostrando con entusiasmo ogni portata come un vero appassionato di food. La sua gentilezza non è passata inosservata: ha posato volentieri per qualche foto con lo staff e con Daniele Cardinale, il titolare del locale.

La sua passeggiata romana, però, non è solo turismo: Gibson è infatti a Roma per girare The Resurrection of the Christ, il sequel attesissimo de La Passione di Cristo, prodotto dalla sua casa Icon. Le riprese si terranno a Cinecittà, nel nuovo Teatro 22, e l’attore avrebbe già iniziato i sopralluoghi, con alcune tappe anche nei dintorni, come dimostra un recente avvistamento a Viterbo.

La presenza di Mel Gibson si inserisce in un momento di grande fermento per la Capitale, che sta diventando sempre più polo internazionale per le produzioni cinematografiche.

Tra i progetti già confermati, il ritorno di Ridley Scott con The Dog Stars, il film apocalittico con Margaret Qualley, Jacob Elordi e Josh Brolin; Roma Elastica del regista francese Bertrand Mandico con Marion Cotillard; e il film sci-fi White Mars con Luke Newton e Lucy Hale, in lavorazione nel Teatro 18 di Cinecittà. Sullo sfondo, nuove produzioni firmate Disney, Universal e Fox Nation.

