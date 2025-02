Roma migliora, ma non per tutti: ecco dove si vive meglio e dove peggio

La qualità della vita a Roma raggiunge la sufficienza in tutti i municipi, con una valutazione media che oscilla tra 6.5 e 6.7. Un risultato che segna un cambio di passo rispetto al passato e che conferma una tendenza positiva, nonostante il caos dei cantieri e le criticità ancora presenti.

A guidare la classifica della soddisfazione ci sono i municipi II, IX, X e XIV, ma le differenze tra le varie zone della città sono tutt’altro che trascurabili.

Questo è quanto emerge dal rapporto annuale di Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, presentato in Campidoglio. Un’analisi che mette a confronto la percezione dei cittadini tra il 2019 e il 2024, mostrando un netto miglioramento rispetto a cinque anni fa, quando nessun municipio raggiungeva la sufficienza.

Se il voto medio si mantiene sopra il 6, la situazione cambia sensibilmente a seconda del quartiere. Per la prima volta, infatti, il rapporto Acos introduce un’analisi più dettagliata, basata sulle micro-aree identificate dal CAP di residenza.

Nei quartieri dell’area est della città, la soddisfazione cala sensibilmente: Tufello, Valmelaina, Vigne Nuove, tra il III e il IV municipio, registrano una valutazione inferiore alla media.

Lo stesso accade nelle zone più periferiche del VI e VII municipio, in particolare nei pressi del Grande Raccordo Anulare e dell’Anagnina. Anche alcune aree dell’VIII e IX municipio, come Tor Marancia e Mezzocammino, soffrono un calo di gradimento. Sul litorale, infine, Ostia Ponente e Infernetto si confermano tra le aree meno apprezzate.

Sorprende, invece, la flessione del centro storico nel I municipio, soprattutto lungo il Lungotevere. Qui, il boom di turisti e i cantieri del Giubileo sembrano aver reso la vita più complicata per i residenti, che assegnano voti inferiori rispetto alla media cittadina. Criticità emergono anche in Balduina-Trionfale (XIV municipio) e nella zona Aurelio (XIII municipio).

Ma non ovunque il quadro è negativo. Ci sono aree dove i cittadini si dichiarano più soddisfatti della qualità della vita, spesso grazie a una combinazione di servizi efficienti, verde urbano e buona accessibilità al centro.

Tra le zone con i punteggi più alti spiccano Prati, Monti, Celio, Flaminio, Vigna Clara, ma anche San Giovanni, Nomentano, Pigneto, Appio Latino e Trastevere. Persino alcune periferie ottengono giudizi positivi, soprattutto quelle ben collegate con il centro: è il caso dell’asse che segue la via Flaminia fino all’anello ferroviario, della zona Aurelia-Boccea e delle aree tra Laurentina e Ardeatina.

Un dato curioso riguarda il VI municipio, l’unico amministrato dal centrodestra. Nel 2023 aveva registrato un voto sorprendentemente alto, superiore al 7, ma nel 2024 ha subito un brusco calo, fermandosi a 6.5. Un’inversione di tendenza che potrebbe essere legata a problemi infrastrutturali o a una percezione più critica della sicurezza e dei servizi.

Il quadro generale che emerge dal rapporto Acos è quello di una città che migliora, ma con forti disuguaglianze tra i quartieri. Se da un lato alcune zone vivono una vera e propria riqualificazione, dall’altro restano sacche di malcontento, soprattutto in quelle aree dove turismo e cantieri pesano sulla vivibilità quotidiana.

