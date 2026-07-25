Roma, nasce la Commissione Sicurezza Urbana: il Campidoglio punta su prevenzione e decoro nei quartieri

La sicurezza urbana entra stabilmente nell’agenda istituzionale del Campidoglio con la nascita di un nuovo organismo dedicato.

L’Assemblea Capitolina ha infatti approvato la delibera che istituisce la Commissione Sicurezza Urbana, chiamata a supportare l’amministrazione nell’analisi delle criticità presenti nei diversi quartieri della città e nell’elaborazione di strategie condivise per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’obiettivo è quello di creare uno strumento permanente di confronto capace di raccogliere le segnalazioni provenienti dai Municipi, monitorare le situazioni più complesse e favorire una programmazione coordinata degli interventi sul territorio, con particolare attenzione ai temi del decoro, della vivibilità e della prevenzione.

Un raccordo tra Municipi e Campidoglio

La nuova Commissione avrà il compito di approfondire le problematiche che interessano i diversi quadranti della Capitale, fungendo da punto di collegamento tra le esigenze espresse dai territori e le iniziative dell’amministrazione comunale.

L’intento è quello di costruire una pianificazione che tenga conto delle specificità di ogni quartiere, superando una gestione limitata alle sole emergenze.

Celli: «La sicurezza nasce da comunità più forti»

Durante la discussione in Aula, la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, ha sottolineato l’approccio che guiderà l’attività del nuovo organismo.

«La sicurezza non è uno slogan, ma un diritto di tutti. Non si costruisce alimentando la paura, bensì attraverso politiche responsabili, una presenza costante delle istituzioni e il rafforzamento del senso di comunità», ha dichiarato.

Secondo Celli, la Commissione rappresenta uno strumento per promuovere interventi integrati che comprendano il miglioramento della vivibilità dei quartieri, il rafforzamento dei servizi di prossimità, l’illuminazione pubblica, il sostegno alle fasce sociali più fragili e una collaborazione sempre più stretta tra tutte le istituzioni coinvolte.

Prevenzione e interventi sul territorio

L’istituzione della Commissione si inserisce nella strategia del Campidoglio orientata a una gestione strutturale della sicurezza urbana.

L’idea è quella di affiancare alle attività di controllo una serie di interventi capaci di incidere sulle cause del degrado, puntando sulla riqualificazione degli spazi pubblici, sul rafforzamento dei servizi nei quartieri e su politiche sociali rivolte alle situazioni di maggiore vulnerabilità.

Con il via libera dell’Assemblea Capitolina prende così forma un nuovo strumento di indirizzo e monitoraggio che accompagnerà l’amministrazione nell’individuazione delle priorità e nella definizione delle azioni da mettere in campo per rendere Roma più vivibile e sicura.

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