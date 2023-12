RomaOstia Half Marathon 2024

È partito ufficialmente il countdown per l’edizione numero 49 della RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più nota e partecipata d’Italia, con un percorso filante e veloce che dall’EUR arriva al mare, tra gli imponenti pini di via Cristoforo Colombo.

Sono già oltre quattromila gli iscritti alla gara del 3 marzo organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Salta agli occhi il dato degli stranieri in costante aumento anno dopo anno, che registra oggi un 35% sul totale degli iscritti. In crescita progressiva anche la partecipazione femminile: circa un terzo degli iscritti sono donne.

Per prepararsi al meglio alla gara ci si può allenare con il programma proposto, anche in autonomia seguendo il calendario RomaOstia training a cura del patron Luciano Duchi, che prevede uno schedule di allenamento aggiornato sul sito della RomaOstia a partire da oggi.

Per tutti i runner romani, cinque appuntamenti dal vivo per allenarsi con i trainer ufficiali dal gruppo sportivo GBSRun a Villa Borghese: si parte con il tradizionale Christmas Training sabato 23 dicembre e si prosegue con gli appuntamenti: domenica 7 gennaio, sabato 27 gennaio, sabato 10 e 24 febbraio.

L’orario di ritrovo dell’appuntamento del 23 dicembre sarà alle 9.00 alla Casa del Cinema, con partenza alle 10.00 per un allenamento basato su un medio veloce di 8 km su un circuito ad anello di 1,2 km (in totale quasi 7 giri), con percorso segnato.

I trainer accompagneranno i runner correndo ad andature diverse, a partire dai ritmi più lenti, fino a quelli sotto ai 4 minuti al km; il ritmo da tenere per il medio veloce dovrà essere intermedio tra quello di mezza e quello di maratona.

Per i primi cento prenotati per il training i gadget degli sponsor ed il cappellino da Babbo Natale. Tutti i partecipanti riceveranno un codice sconto per iscriversi alla RomaOstia Half Marathon del 3 marzo.

Il 23 dicembre è previsto un programma dedicato anche per gli accompagnatori che non corrono: dalle ore 10.00 una lezione di fitness ed un allenamento Fitwalking con i pacemaker della RomaOstia.

I REQUISITI PER CORRERE LA 49ª EDIZIONE

Essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO rilasciato da medici dello sport. È facile trovare sul web quelli della tua città. Il certificato è importante anche per verificare il proprio stato di salute prima di affrontare uno sforzo agonistico.

Attivare un TESSERAMENTO. Se non si è in possesso della Runcard è necessario attivare Il tesseramento con la Fidal attraverso una società sportiva. Il tesseramento ha validità un anno (solare): dal 01 gennaio al 31 dicembre. La società organizzatrice, il GSB Run , propone un tesseramento a 25 euro.

, propone un a 25 euro. ISCRIVERSI al sito romaostia.it . Le iscrizioni alla RomaOstia Half Marathon sono da effettuarsi unicamente attraverso il portale dell’organizzazione.

Importante! È possibile iscriversi e poi provvedere alla certificazione medica ed al tesseramento.

Tutti gli aggiornamenti saranno resi noti e pubblicati sul sito ufficiale www.romaostia.it e sui canali social dedicati.