Prende il via l’11 settembre 2023 la prima edizione di Rome Future Week che prevede oltre 300 appuntamenti su tutto il territorio della capitale d’Italia.

Sarà simile ad un “fuori salone” che però avrà come “quartiere generale” la Casa delle Tecnologie Emergenti che è all’interno del living lab presso la Stazione Tiburtina.

I grandi temi

Growth, Connections, People, Experience (Crescità, Connessioni, Persone, Esperienza) individuati per discutere di come l’innovazione sta cambiando i tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro.

Il programma del Rome Future Week

Talk, interviste e panel coinvolgeranno protagonisti dell’innovazione romana e un’audience qualificata pronta ad ascoltare storie di successo.

Uno spazio dove incontrare partner, ambassador e imprenditori con il coinvolgimento diretto di oltre 300 ragazzi dai 18 ai 30 anni, già professionisti o in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di acquisire il primo badge digitale di certificazione delle competenze partecipando agli eventi promossi all’interno della CTE di Roma.

Gli obiettivi

“Creare nuove reti e accompagnare la Capitale verso una nuova vita attraverso l’innovazione: questi gli obiettivi della Future Week, che vede la città di Roma come parte attiva dell’evento” evidenzia Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità: “Come Roma Capitale siamo molto contenti di partecipare attivamente all’organizzazione di un evento che racconta l’innovazione tecnologica, sociale e culturale, connettendo idee e persone – ha dichiarato l’Assessora –. Un’idea vincente che ha subito riscosso l’entusiasmo di tanti soggetti istituzionali e non.

300 eventi sul territorio con la Casa delle Tecnologie Emergenti che avrà un ruolo centrale ospitando l’headquarter della manifestazione e ospitando più di 30 eventi.

La nostra città è pronta per il futuro con più di 1880 startup e PMI innovative che animano il suo tessuto produttivo, eccellenze nazionali e internazionali che hanno scelto Roma come loro sede, con eventi come la Future Week possiamo fare un passo in avanti e creare reti di comunicazione tra tutti coloro che stanno già contribuendo alla costruzione del futuro”.

La diretta dell’evento inaugurale

L’appuntamento è l’11 settembre 2023 alle ore 15 con numerosi ospiti: Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità; Giorgia Calvaresi, Vice Presidente Junior Enterprises Europe; Carolina Grassi, PR & Sales Manager Ventive Group; Philip Abussi, compositore italo-francese; Rita Casalini, Responsabile Open Innovation presso Ferrovie dello Stato Italiane; Mattia Voltaggio, Responsabile di Joule, la scuola Eni per l’impresa; Diletta Parlangeli, conduttrice e autrice, Rai Radiotelevisione Italiana; Sara Matassoni, Digital Policy Expert.

Tutte le altre info sul Rome Future Week

Tutte le novità, gli appuntamenti, la mappa degli eventi, le iniziative speciali si possono trovare sul sito dalla manifestazione www.romefutureweek.it e all’interno di “Casa Futuro”, quartier generale della Rome Future Week ospitato presso la CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti (all’interno della Stazione Tiburtina) dove, con il supporto del podcaster e creator Mario Moroni, si animerà l’Open Stage, un palco dedicato a talk, interviste, in particolar modo agli interpreti, targati “Rome Future Week”, apostoli dell’innovazione.