Sabrina Giuseppetti è il nuovo presidente del XIII municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 13.

Sabrina Giuseppetti candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 55,47% mentre il candidato del centrodestra Marco Giovagnorio si è fermato al 44,53%.

Come voti in assoluto Giuseppetti ne ha raccolti 23.804, molti in più rispetto ai 15.293 del primo turno.

Il centrodestra non ha migliorato il risultato del primo turno passando da 19.442 a 19.109.

L’affluenza è stata bassa: 40,24%; al primo turno fu il 48,24%.

Il commento al Voto

Sto provando a riordinare le idee ma non è facile… ripercorro questi mesi intensi e bellissimi con la mente e mi emoziono al solo pensiero che oggi abbiamo raggiunto questo risultato eccezionale!!!

Abbiamo dato alla nostra amata Roma il Sindaco che volevamo Roberto Gualtieri e siamo anche riusciti con il 55 % a vincere il nostro Municipio XIII… quello che sembrava non si potesse vincere.

Siamo stati una coalizione unita e continueremo ad esserlo… siete stati tutti e dico tutti indispensabili.

Vi ringrazio per l’immenso lavoro che avete fatto e anche per la pazienza, la vicinanza e l’affetto nei miei confronti.

Siamo soltanto all’inizio di questa meravigliosa ed impegnativa avventura… ora godiamoci questi momenti di gioia immensa perché ce li meritiamo e poi si comincia a fare sul serio.

Mi impegnerò per costruire una squadra all’altezza della sfida che ci attende e sarò davvero la Presidente di tutte e tutti, aperta al dialogo con le cittadine e i cittadini del nostro municipio e con tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. Ad maiora

Sabrina Giuseppetti

Ho telefonato a Sabrina Giuseppetti per complimentarmi per il risultato elettorale e per mettere tutta la mia esperienza a sua disposizione per il bene del Municipio 13.

Scontiamo, purtroppo, il traino negativo delle elezioni comunali.

Qualche giorno per riposarmi e poi si riparte con la stessa grinta di sempre.

Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa straordinaria esperienza.

VI VOGLIO BENE!

Marco Giovagnorio