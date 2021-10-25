Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del XIII municipio

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del XIII municipioDopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 13 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
Sabrina Giuseppetti è il nuovo presidente del XIII municipio
Movimento 5 Stelle
ALESSIO MARSILI 85
CAMILLA ALBERTI 47
CRISTIANO ALVITI 35
ANGELICA ARDOVINO 25
VALERIO BANDINI 12
SABRINA BEVILACQUA 2
SIMONA GUERRA 22
TIZIANO CIRIACONO 10
TIZIANO D’AMICO 28
HERNAN ARIEL DE LUCA 42
AMBRA BONAMICI 11
ALESSANDRA GIOVAGNOLI 13
GIORGIA GRASSI 8
CARLOTTA GUERRIERI 34
EMILIANO MORICI 5
STEFANIA ROIATI 9
DAVIDE URBINI 2
GUIDO SALVATORES 23
FABRIZIO VINCENZO MASSIMO MAZZOLA 34
ANDREA VIDILI 68
SILVIA MAZZOLANI 63
MARIA GABRIELLA VITALI 21
FRANCESCO FLAVIO CASTRACANE 2
Lista Civica Raggi
ALESSANDRO IVAN BATTISTA 22
ALESSANDRO CESARINI 0
ALESSANDRO CRASTA 25
LUCA DI STEFANO 1
MASSIMO CHAKRA 5
DONATELLA D’URSO 4
ANNUNZIATA GUIDONI 0
FRANCESCO MEGNA 1
CARLO PISANIELLO 0
MARCO REDAELLI 1
MARCO ROMANO 0
FABIO FILIPPO ROSSI 0
ANTONIO STRILLACCI 0
MICHELA PETTORALI 3
GABRIELLA MICHETTI 0
MARA LAUDAZI 0
LUCIA MANCUSO 0
FRANCESCA PAGLIARA 0
Riconquistare l’Italia
SIMONA CARLOPPI 4
MICHELAFULVIA BLANDO 1
MONICA NATALI 0
ANDREA RIACA’ 2
LUCA BARTOLUCCI 1
ROBERTO CORIZZA 0
PIETRO L’ERARIO 0
GIUSEPPINA RAFFAELLA CANCELLARA 0
VINCENZO BONUCCI 9
LOREDANA CIMINO 0
FEDERICO MUSSO 1
ANDREA SCOTTO 0
ALESSANDRO FRACASSI 0
LUCA FONTANA 0
MASSIMO PAGLIA 0
MARIA CRISTIANO 1
ROSA SPADAFORA 0
Partito Comunista
KATIUSCIA TONDI 2
LIZ GIULIANA ARCE ORTIZ 0
ENRICO BARLETTA 0
MAURO BOTTA 0
ROBERTO CARACCIOLO 2
DORA CAVEZZA 1
MARIA TERESA CHIEREGATO 0
MARCO CINTI 0
MAURO COLAGROSSI 0
ENNIO DI MARCELLO 0
FABIO DI PIETRO 0
TOMMASO ESPOSITO 0
ANGELO GIANCOTTI 0
MATTEO MASTRECCHIA 0
SONIA MUZZI 0
CONCETTA OTERI 0
GIUSEPPINA PIRAS 2
ANDREA POMENTI 2
MARILENA SGROIA 0
rEvoluzione Civica
CAMILLA COLLALTI 7
CRISTIANO TERRANOVA 1
LUDOVICA ZARLENGA 0
CAROLINA HOFSTETTER 0
FRANCA GUERRINI 0
LUCIANO GRANARA 0
PATRIZIA MUSETTI 0
EDOARDO COFANI 0
ANDREA BARZOTTI 0
MIRKO ROSATI 0
MASSIMO LONGO 1
ALESSIO CUTRONE 0
CARLO LUCANTONIO 0
SIMONE GALUPPI 0
GABRIELLA FEMIA 0
PIERO ACCOTO 1
Potere al Popolo
CLAUDIO STAMEGNA 9
DANIELA SANTINI 2
GIORGIO SQUILLONI 13
MASSIMO GARZIA 8
GABRIELE LUPO 10
EMILIANO TODERO 5
CIRETTA DI DONNA 0
FABRIZIO D’ALTERIO 3
ILARIA PANATO 1
DORA SCALAMBRETTI 0
LUCIANO SELLER 1
FRANCESCA LUZI 2
GIACOMO FRANCO 5
DAFNE SHALOM CROCELLA 0
FRANCESCA ROMANA RAPACCINI 1
MARIA GIOVANNA TEDESCHI 7
DANILO PETRELLI 0
Calenda
CLAUDIA FINELLI 323
LAURA SOLIMEI 67
STEFANO BRIGANTE 25
ANNA BROCANELLI 12
SERGIO CASTALDI 19
MAICO CECCONI 109
PAOLO CHIRAFISI 32
SABRINA CONSOLINI 82
NATALIA CUTULI 97
SERGIO DE MATTIA 61
BARBARA DI FELICE 17
PAOLO DIACO 32
GABRIELE FREZZA 40
ILARIA GUCCINI 14
GIULIANO IACINO 18
BIAGIO MARTICH 41
FABRIZIO MONACO 71
MARCELLO PETRANGELI 149
MASSIMILIANO PIARULLI 42
GAETANO PROIETTI MANCINI 44
NICOLETTA PUPP 4
VALENTINA SOVIERO 40
ELIO TOMASSETTI 30
LORENA VACCARO 32
Lega
ANGELO BELLI 472
MASSIMO ANTONINI 9
LUCREZIA BUCCI 91
STEFANO CASAGRANDE 14
LUCIO D’ANGELO 20
ANTONIO FERNANDO DI LORENZO 125
PIETRO FARGNOLI 50
AMELIO GSCHEIDER 15
STEFANO IACOPPE 32
TIZIANO LEONI 20
CONCETTA LUPI 15
SIMONA MARCHIZZA 408
CARLO MATTIA 487
ANTONELLA MICCI 20
VINCENZO MOCCIA 166
SIMONE MONTAGNA 126
GIUSEPPE MORDANINI 37
FRANCESCA ROMANA NARDI 249
SOPHIA RONDINELLI 22
AGNESE STEFANONI 297
GABRIELE TAIANI 56
MELISSA TANARIVA 46
FEDERICO TARGA 208
MAGDALENA CATALINA TUTUNARU 25
Fratelli d’Italia
BARBARA FLAIANI 120
ISABEL GIORGI 532
ROBERTO MARTINO 295
ILARIA BRESCIANI 277
CLAUDIA BUCCI 33
ALESSANDRO MARIA CASCIANI 216
MARCO CRESCENZI 54
VALENTINA DE PAOLA 159
MARCO DI LOTTI 47
FRANCESCO LA FERLA 115
LUCIANA LANGONE 45
FLAMINIA MARIANI 252
SIMONE MATTANA 466
CARLA MELANI 167
ALESSANDRO MESCHINI 44
GIANCARLO PIERANGELINI 339
MANUEL PROCACCINI 161
RICCARDO ROSSI 172
DANIELA SALENTO 96
ENRICO SANTINI 301
DARIO SCIME’ 200
GIORGIO TAGLIAFERRI 180
MARIA RITA TOCCACELI BLASI 135
BARBARA TRANI 76
Lista Civica Michetti
OLIVIERO ALBINI 5
ALESSANDRO AZZALI 12
SILVIA CERVI 2
ANTONIO DI CARLO 1
ALFONSO DI COSIMO 6
RODOLFO MAURIZIO DI MARTINO 7
BENEDETTO MANCINI 0
FABIO MORETTI 46
GIAMPIETRO PELLIZZARO 33
VERONICA PIERRO 13
FRANCO PIPPO 2
ORIETTA PIETROPAOLI 54
DANIELA PUCELLO 3
CRISTINA ROMITI 6
MARCO TARTAGLIA 3
CATIA TOSTI 33
Forza Italia
LUIGI CAMPITIELLO 113
FABIO CECCALUPO 34
GIORGIA CIVITENGA 153
EDOARDO COLLARINO 212
JACOPO DELLE FRATTE 11
GIOVANNA DE MARCHIS 4
STEFANO ANTONIO DE NICOLA 200
FEDERICA FABRIZIO 47
MINO MICHELE JUNIOR MAISANO 2
ANNALISA MANZO 89
ARMANDO MARINO 10
CLAUDIO MASSACCESI 95
BARTOLOMEO MASSARO 74
FILIPPO MOROZZI 51
EMILIA NENNI 14
LEONARDO ONORATO 5
ANTONIETTA ROCCHETTI 16
ILARIA RUISI 170
NICOLA SACCHINELLI 174
SANDRO SANTOLAMAZZA 12
MARCO TOTO’ 1
Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma
CAMILLA BELLEI GIAMPAOLO 0
GINEVRA BENNATO 1
ESTHER BERETTA 3
ANNARITA CARLADAMI DI FRANCESCO 18
MASSIMO CARLESIMO 0
AGOSTINO FRACCASCIA 1
FILOMENA GENTILUCCI 18
JESSICA GRECO 1
ANTONIO GUZZI 6
Amal HAZEEN 10
MONICA MATTEUCCI 0
MANOLO MATIOTTI 5
JONIDA NEXHIP 0
PAOLA NOTARGIOVANNI 5
MAURIZIO PASTORINO 0
LUCIANO PETRINI 8
GLORIA ROMANO 13
VITTORIO SALZA 9
ALESSIO SALUSTRI 31
CLAUDIO SALVITTI 2
SANDRO TARABORRELLI 21
CLAUDIO TESTA 0
GIULIA VOLPI 1
Sinistra Civica
LUIGI CAGNAZZO 67
VITTORIO BONANNI 8
SUSANNA CROSTELLA 6
DIANA DATOLA 5
IOLE DE ANGELIS 44
GIUSEPPINO DI PERSIO 5
EMANUELE GALEOTTI 11
SARA GRAZIOSI 5
FRANCESCO MAIETTA 44
HENRY MKAHEL 7
VIVIANA ANNA GELTRUDE MANFREDI 14
CRISTINA MATTIELLO 8
CARMINE MONACO 0
ADDOLORATA PASTORE 0
ANGELO PERRI 32
LEONARDO SORRENTINO 4
MAURIZIO SOVERCHIA 12
Demos
MASSIMO MORETTI 91
SIMONETTA ANGELUCCI 3
ANALIZA CEPILLO BUENO 17
FABIO CITERNESI 6
DANIELA DELLE MONACHE 12
ELIDA DI GENNARO 41
MIRKO D’ONOFRIO 1
SAADIA FATTOUKI 16
FABRIZIO FORNO 2
REBECCA LINGUANTI 53
ERMANNO LOMBARDO 0
GABRIELE MARINUCCI 5
IVANA MASCARO 33
ANDREA MASULLO 21
SILVIA MAURO 15
ANTONIO PALMA 8
LAURA PANFILI 62
FLAVIO ROBUSTELLI 31
MASSIMILIANO TECCE 1
GIANCARLO TURCO 6
ANTARES MORENO VALENTI 51
MIRELLA ZAGARIA 24
Lista Civica Gualtieri
ARIANNA UGOLINI 234
GIANLUCA BARGIACCHI 8
FRANCESCA BELPERIO 5
MAURIZIO BONADIES 59
ALESSANDRA CALANDRA 10
LUCIANO CAVALLI 24
LUCA CHIESI 6
SIMONE COLAFRANCESCHI 3
GIANNA COSTANTINI 2
FRANCESCO DI MARTINO 21
DAVIDE FEDERICI 36
PAOLA FERRACCI 2
SARA MARTORANO 1
DIANA MASSARI 14
FABIO MILANI 9
FABIO PIERONI 42
SABINA RICCI 25
SIMONETTA TROMBETTA 8
FRANCESCO VENTRE 4
Partito Democratico
MARIO ARVIZZIGNO 76
MARTINA BORDI 289
GIOVANNI BRAMANTE 61
SIMONE DI ROCCO 39
ANGELA LIDIA FANARA 331
VINCENZO MARIA FARGIONE 43
MARTA FELICIANGELI 68
ENRICO GANDOLFI 303
GIOVANNI GEROMETTA 68
CINZIA GIARDINI 333
ENRICO GRANATA 179
Lucia Lidia GUZMAN 32
MARCELLO IACOBELLI 520
MARIA VIRGINIA IGNESTI 50
MASSIMILIANO MARCUCCI 33
SABINA MELIS 21
TONY MELE 451
ANTONIO PASSARETTA 41
ARIANNA QUARTA 293
CLAUDIO RIPICCINI 26
GIOVANNI SATRIANO 225
DAVID SBARDELLA 188
PIERMARCO VENDITTI 11
Aurelio in Comune – Roma Futura – Europa Verde
GIORGIO GIANNINI 52
JASMIN ABO LOHA 108
LUCIANO ALIVERNINI 73
MASSIMILIANO ARIONE 10
DONATELLA BARBINI 13
LAURA BUTTARI 77
ALESSANDRA CANCILA 121
CARMINE DEL SORBO 7
VALERIA DE PETRIS 35
GIORGIO DE SANTIS 211
FRANCESCA FIORETTI 40
ANGELA GIASSI 11
LORENZO IANIRO 343
BARBARA MANARA 68
DANIELE MANCINI 44
MARTA MARTIRIGGIANO 135
DANIELA PATTI 37
ANTONIO PIEDEPALUMBO 68
ANDREA PISANO 16
MICHELE SANGIOVANNI 186
FLAVIA SCIFONI 65
GUIDO SILIPO 65
MARISTELLA URRU 280
CARMELA VERACCHI 50