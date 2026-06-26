Scontro sul Metropolitan, il Piccolo America spacca la sinistra: spunta l’ombra di una lista civica contro Gualtieri

Quello che per anni è stato un solidissimo asse culturale e politico si è trasformato, nel giro di pochi giorni, in una trincea ideologica che rischia di ridisegnare gli equilibri del centrosinistra romano.

La battaglia legale e civile per il destino dell’ex cinema Metropolitan di via del Corso – che il Campidoglio vorrebbe riconvertire in uno spazio prevalentemente commerciale – ha innescato una frattura profondissima tra il sindaco Roberto Gualtieri e Valerio Carocci, il carismatico fondatore della Fondazione Piccolo America.

Una rottura non più confinata alle carte bollate dei ricorsi amministrativi, ma esplosa in un caso politico nazionale: i rumors della politica capitolina confermano che Carocci e i suoi storici collaboratori stanno vagliando la nascita di una lista civica ambientalista e culturale da schierare alle elezioni comunali del 2027 in esplicita alternativa alla ricandidatura del sindaco uscente.

Il progetto politico per il Campidoglio 2027

Il piano per la lista civica è ancora nelle sue fasi embrionali, ma i punti fermi geopolitici del progetto sono già stati delineati. Valerio Carocci avrebbe confidato ai suoi di non voler scendere in campo in prima persona come candidato sindaco, assumendo piuttosto il ruolo di regista e grande federatore del movimento.

L’obiettivo è individuare una figura civica di altissimo profilo in grado di aggregare il dissenso della galassia associazionistica, dei movimenti per la casa e del mondo della cultura, delusi dalle ultime scelte urbanistiche della giunta PD.

La mappa della protesta: i pilastri dell’appello anti-Gualtieri

A blindare la mossa del Piccolo America è arrivato un durissimo appello pubblico firmato da decine di registi, attori e intellettuali di fama internazionale. Il documento non si limita a difendere lo storico cinema di via del Corso, ma contesta frontalmente la gestione del territorio e lo sviluppo immobiliare della Capitale, indicando già i temi programmatici di una futura campagna elettorale:

L’Olimpo del cinema si schiera contro il Sindaco

La petizione rischia di isolare politicamente il sindaco Gualtieri proprio in quel mondo del cinema e dell’audiovisivo che il Campidoglio aveva coccolato e sostenuto negli ultimi cinque anni. Le firme raccolte in calce al documento pesano come macigni e mettono in imbarazzo il Partito Democratico.

Loach, Bellocchio, Argento

I Grandi Registi

Il maestro del cinema sociale britannico Ken Loach guida il fronte dei firmatari insieme a Marco Bellocchio, Dario Argento, Marco Tullio Giordana, Francesca Archibugi, Saverio Costanzo e Sabina Guzzanti. Con loro anche il produttore Enrico Vanzina e Antonio Monda.

Borghi, Marinelli, Scamarcio

La Nuova Generazione

I volti più noti del cinema italiano contemporaneo firmano in blocco: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Riccardo Scamarcio, Pietro Castellitto, i registi fratelli D’Innocenzo, Benedetta Porcaroli e Alba Rohrwacher.

L’adesione di UNITA

Le Sigle Sindacali

Arriva anche il supporto formale dell’associazione UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), che sposta il peso della contesa dal piano romano a quello sindacale e di categoria.

L’affondo finale della cultura: «Riteniamo inaccettabile che si esercitino pressioni su una persona o su una realtà culturale affinché rinunci a manifestare il proprio dissenso politico e civile nei confronti dell’amministrazione», scrivono i firmatari nel passaggio più politico dell’appello.

Il finale del manifesto è una vera e propria dichiarazione di guerra elettorale: attori e registi si dicono pronti a sostenere apertamente la lista civica del Piccolo America se questa deciderà di correre nel 2027 contro il consumo di suolo e le grandi speculazioni finanziarie. Per Gualtieri la strada verso la ricandidatura si fa improvvisamente in salita.

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