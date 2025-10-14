Spinaceto, scattano gli occhi elettronici: “Così vogliamo restituire sicurezza al quartiere”

Spinaceto si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di tensioni e un consiglio straordinario dedicato alla sicurezza, inizia l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nel quartiere del IX Municipio.

Un passo atteso da tempo, annunciato lo scorso fine settimana dall’amministrazione guidata da Titti Di Salvo, che ha deciso di affrontare con determinazione le criticità di una delle zone più popolari e densamente abitate del territorio.

La questione sicurezza, infatti, è da mesi al centro del dibattito. Tutto era partito da una lettera della giunta municipale inviata al Campidoglio e alle forze dell’ordine, seguita poi da una risoluzione bipartisan approvata l’11 settembre.

Al centro delle richieste, la situazione dell’ex Città del Rugby in via Augusto Renzini, oggi area abbandonata e spesso teatro di sversamenti di rifiuti, bivacchi e occupazioni abusive.

L’intervento

Dopo l’installazione dei new jersey in cemento per impedire nuovi accessi all’ex area sportiva, il Municipio IX ha deciso di alzare ulteriormente il livello di controllo.

“A partire da questa settimana inizierà l’installazione delle videocamere di sicurezza per monitorare gli sversamenti dei rifiuti e aumentare la sicurezza dell’abitato”, spiega Manuel Gagliardi, assessore municipale all’Urbanistica.

“È una decisione – aggiunge – frutto degli incontri con la presidente Di Salvo, il vicepresidente Gregori, il comitato di quartiere e le associazioni degli inquilini Ater e del Comune di Roma. Dopo l’espletamento delle gare d’appalto e i nulla osta degli enti preposti, parte ora la fase operativa”.

Le aree interessate

L’intervento, del valore complessivo di poco meno di 300mila euro, prevede la collocazione delle prime telecamere tra via Salvatore Lorizzo e via Padre Romualdo Formato, zone densamente popolate e caratterizzate da numerosi complessi Ater e comunali.

Per il Municipio IX, l’obiettivo è chiaro: restituire decoro, sicurezza e fiducia a un quartiere che chiede da tempo più attenzione e presenza delle istituzioni.

