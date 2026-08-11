Stadio Flaminio, la Soprintendenza dà il via libera con paletti: Roma Capitale accelera sul progetto di recupero

Un passo in avanti fondamentale nel lungo ed articolato percorso per restituire vita allo Stadio Flaminio, uno dei capolavori architettonici firmati da Pier Luigi e Antonio Nervi, da anni abbandonato al degrado.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare, la Soprintendenza Speciale di Roma ha depositato il proprio parere ufficiale sulla proposta di riqualificazione, segnando un momento di svolta per l’iter amministrativo promosso dal Comune.

La risposta del Ministero della Cultura mette punti fermi ma non sbarra la strada al recupero della struttura, imponendo una serie di condizioni stringenti che la progettazione futura dovrà necessariamente assimilare.

Prescrizioni su architettura e mobilità: le garanzie del Campidoglio

Il parere della Soprintendenza traccia i confini entro cui la trasformazione dello stadio potrà muoversi, ponendo particolare tutela sulle linee stilistiche originarie, sui materiali storici e sull’impatto visivo delle eventuali nuove coperture o ampliamenti.

A queste si aggiungono le osservazioni critiche sulla viabilità e sui flussi di traffico sollevate dagli uffici tecnici durante i tavoli della Conferenza dei Servizi.

Dal Campidoglio arriva una nota ufficiale che recepisce il pronunciamento delle istituzioni culturali e fissa la rotta per i prossimi mesi:

«Il parere espresso dalla Soprintendenza nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare sul progetto dello Stadio Flaminio rappresenta un passaggio importante nel percorso portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione capitolina con tutti i soggetti coinvolti – si legge nel comunicato di Roma Capitale –. Le prescrizioni indicate, così come quelle relative alla mobilità e agli altri aspetti emersi nel corso dei lavori, dovranno naturalmente essere oggetto di attenta valutazione e sostanzialmente recepite nel prosieguo progettuale. L’obiettivo resta sempre quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. Roma Capitale proseguirà ora l’iter amministrativo in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti».

La sfida del vincolo e il futuro dell’impianto

Il rigido vincolo di tutela che grava sul Flaminio ha rappresentato per oltre un decennio il principale snodo critico per qualsiasi proposta di rilancio, comprese quelle avanzate da società sportive e investitori privati.

Con l’integrazione formale dei rilievi di Soprintendenza e dipartimenti della mobilità, il progetto entra ora in una fase decisiva: adeguare i disegni preliminari per ottenere il via libera definitivo ed evitare che l’impianto del quartiere Flaminio continui ad essere una ferita aperta nella mappa urbana della Capitale.

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