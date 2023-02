Stadio Pietralata. Casini-Leoncini (IV): “Fondamentale massima trasparenza su progetto e fasi processo”

“Abbiamo partecipato con grande interesse, questa mattina, alla seduta congiunta delle commissioni Sport e Urbanistica che aveva all’ordine del giorno l’audizione dei tecnici dipartimentali sul progetto del nuovo stadio dell’AS Roma. Un momento di confronto, anche con l’Assessore Maurizio Veloccia, che si è rivelato utile per inquadrare meglio diverse importanti questioni, a cominciare dal percorso amministrativo che ci aspetta. Dopo l’approvazione in Giunta, lo scorso 7 febbraio, della delibera sul pubblico interesse dell’opera, i tempi che porteranno alla costruzione dell’impianto sono ora meno incerti, pur nella consapevolezza che i prossimi passaggi sono cruciali e richiedono ancora mesi di lavoro, oltre che ulteriori approfondimenti. Siamo però sulla buona strada”.

“L’obiettivo è quello di procedere in modo scrupoloso ma spedito verso l’elaborazione del progetto definitivo e i successivi step operativi. Si tratta di un’opera fondamentale per la Capitale: un impianto tecnologicamente avanzato e un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana – con interventi importanti sul verde, sulla viabilità, sui trasporti – che consentirà di rilanciare un intero quadrante della città dal punto di vista sociale, turistico ed economico. Ci auguriamo che tutte le fasi del processo siano improntate alla massima trasparenza e condivisione: siamo infatti davanti a una sfida enorme, un’occasione unica di sviluppo per la nostra città”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.