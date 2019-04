Storia della Sociologia. Nuovo seminario a cura del prof. Antonio Saccà

Inizierà, la settimana prossima, un nuovo seminario, a cura del Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia della Sociologia”.

Infatti, martedì, 23 aprile 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 24 aprile 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (possibilità di parcheggio interno) il Professore prenderà il via un nuovo seminario dal titolo: “Corso di storia della Sociologia”.

Il Professore ci parlerà della differenza tra Sociologia e Filosofia.

Inoltre: la Sociologia è una scienza?

Ed ancora. Perché nasce la Sociologia?

Insomma, si preannuncia un altro interessantissimo percorso conoscitivo e culturale.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Nelle immagini: Durkheim, Marx e Weber

Pericle Eolo Bellofatto