Strada facendo… nell’ex Parco Archeologico Centocelle

Domenica 13 settembre alle 7:40 circa, sono sbarcato dal 451 che avevo preso al capolinea di Ponte Mammolo una ventina di minuti prima e mi sono diretto in via Papiria (impressionante è l’ammasso di costruzioni intensive!), pensando che gli infelici abitanti del luogo meriterebbero un parco più fruibile ed attraente se non altro per respirare un po’ e far respirare e far fare dello svago e dello sport ai loro figli.

Invece il parco stenta a realizzarsi a partire da ingressi degni di questo nome, eliminando quelli “fai da te” al parco di Centocelle da via Papiria (ce ne sono tre e sono variamente deprimenti.

Poi invece di viali o anche sentieri ci si trova a percorrere dei sentierini che conducono fino al confine tra VII e V municipio.

Numerose le zone attraversate con segni di bruciacchiamenti vari ma, fortunatamente anche zone alberate e pittoresche. Lungo i piccoli ondulati sentieri abbondano “torte di cavallo” e cacche di cane e ogni tanto rifiuti vari mai rimossi.

La direzione e l’obiettivo è raggiungere il lato parco di via Casilina, tenendo d’occhio la zona parco che si affaccia su viale Togliatti, con la “Torraccia che si avvicina sempre più.

Attraversato il pertugio che collega le due zone parco (quella di pertinenza del VII municipio) dove sono stati rinnovati gli espropri negli ultimi tempi, ho proseguito nella zona di Parco nel territorio di pertinenza del V municipio cercando gli ingressi che danno sul viale Palmiro Togliatti.

Il primo degli ingressi da viale Togliatti è attualmente sbarrato da un new Jersey in cemento.

Ho proseguito verso il secondo ingresso su viale Togliatti più di impatto (che sarà certamente inaugurato tra non molto dall’apposito comitato inaugurante) ed è più vicino all’incrocio con la via Casilina, che essendo i lavori già in stato avanzato è più prossimo alla fine dei lavori,

Un viale lo collegherà alla “Bacciocchina”, ex distributore Agip su via Casilina, progettato negli anni Sessanta dall’architetto Bacciocchi per essere trasformato nella nuova Casa del parco.

In origine si era favoleggiato su un riuso a tal fine del Forte Casilina (concesso dal Demanio al Comune di Roma, in cambio dell’ipercementazione militare che domina inquietante il panorama del Parco, ma – vergona! – il Comune l’ha restituito al Demanio che ne sta facendo uso). Ma queste storie non ve le racconteranno i distratti cronisti e corifei di un Parco cosiddetto archeologico ma che di archeologico finora non ha visto se non rinunce progetti inattuati.

A tale scopo esorto i cittadini dei quartieri circonvicini alla lettura della storia del finora mancato parco archeologico scritta dall’archeologa Patrizia Gioia, che ha questo parco ha dedicato appassionati anni di studio e di battaglie.

Una sintesi efficace è in questo articolo di un giornale indipendente (da 40 anni). Titolo: Parco di “Centocelle: l’archeologia negata in periferia – Sottotitolo: L’odissea della mancata valorizzazione dei reperti – 13 Aprile 2024.

Tornando alla Bacciocchina, ormai è quasi pronta e non più recintata sul retro dove si dirigono le strade che sono state allargate e sistemate dove più dove meno, provenienti dall’ingresso su viale Togliatti (quello più curato) e con tre circoli che diventeranno immagino delle aiuole.

Mi sorge spontanea una domanda: la bella recinzione che costò un botto di soldi anni fa sarà recuperata e riutilizzata?

La prima recinzione del Parco di Centocelle (composta da una grande cancellata monumentale lungo via Casilina e da recinzioni provvisorie sugli altri lati) fu installata nel 1999, durante gli ultimi anni del mandato del sindaco Francesco Rutelli ed ebbe un costo di 8,5 miliardi di lire (pari a circa 4,4 milioni di euro; la fonte è la rivista Nuova ecologia).

Questo stanziamento servì a delimitare i primi 33 ettari del parco lungo via Casilina e a proteggere le prime aree emerse dopo lo sgombero dello storico campo rom “Casilino 700”.

Ho notato che i vialetti sono sprovvisti di cunette e il risultato è che sono stati già ridotti in cattivo stato dopo il temporalone dei giorni scorsi.

Confido in una loro sistemazione a regola d’arte.

Tutto ciò che ho incontrato di bello e di brutto, nei circa due chilometri e mezzo di cammino, è documentato nelle mie foto in due post sul mio FB.

–PRIMA PARTE

–SECONDA PARTE

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