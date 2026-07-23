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Stranezze di città, l’impianto”A. Nori” per una notte “Stadio Olimpico” della periferia romana

Tor Tre Teste ospita il 25 luglio l’evento “Rampallonata”, concerto e festa organizzata da “Tamango” 

Attilio Migliorato - 23 Luglio 2026

Sabato 25 Luglio 2026 l’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Serafino Cevasco, quartiere Tor Tre Teste a Roma, ospiterà l’evento “Rampallonata”, concerto e festa organizzata da “Tamango” , con posti in piedi nel settore prato.

Alle ore ​17 è prevista l’apertura dei cancelli e degli ingressi per accedere all’area dell’impianto.

Alle​ ore 18 inizio dell’intrattenimento musicale per scaldare l’atmosfera e accogliere i primi arrivati.

​A seguire, esibizione dei “Tamango e proseguimento della festa.

Lo staff di “Tamango”gestirà il ristoro, con stand dedicati, la vendita di birra alla spina, pizze cotte al momento.

 Saranno presenti spazi dedicati all’abbigliamento e ai gadget ufficiali del progetto.

​Il progetto di “Tamango”

L’idea di suonare “nei campetti di periferia nasce con un’evidente carica ironica e controcorrente.

 Mentre le grandi star riempiono gli stadi di San Siro o l’Olimpico, i “Tamango” hanno lanciato la “Rampallonata, definendola con orgoglio il loro “Tour negli Stadi”.

Invece di affittare i grandi spazi del pop commerciale, il collettivo porta la propria musica esclusivamente nei campetti di periferia, impianti sportivi dilettantistici e centri atletici di quartiere.

La “Rampallonata” non è solo un concerto, è un vero e proprio evento-varietà autogestito, che unisce musica dal vivo, teatro, DJ set, birra e spirito di quartiere.

I concerti si tengono direttamente sui campi da gioco e atletica, dove il pubblico balla, canta e vive la serata sul prato o sulla terra battuta, azzerando le distanze tra artisti e spettatori.

​È la dimostrazione del collettivo che si può organizzare con un tour in tutta Italia, mantenendo un’etica indipendente, comunitaria e di festa popolare.

​​La data del 25 luglio all’Impianto “Antonio Nori  rappresenta la tappa di chiusura di un mini-tour estivo programmato nei campetti di varie città italiane:

I “Tamango” si sono esibiti: il 4 luglio a Torino, l’11 Luglio a Milano e il 18 Luglio a Bologna. 

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