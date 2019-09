Straordinario evento gastronomico al rinnovato Bar-Ristorante The Snap

Martedì 10 settembre 2019 Nico Tesiro, Fabrizio Macchiagodena e Daniele Colace, hanno organizzato un evento gastronomico di elevata qualità e raffinatezza presso il Bar-Ristorante The Snap in via Tor de’ Schiavi 331.

Protagonista assoluto il controfiletto di scottona (razza Limousine).

Piatti proposti millefoglie di scottona (invenzione di Fabrizio Macchiagodena con la collaborazione del cuoco Daniele Colace) e tre mini tartare.

Le tre tartare sono state impreziosite con i seguenti ingredienti:

1) Olio, zenzero, erbetta cipollina e sale maldon

2) Crumble di tarallo, stracciatella pugliese e pepe sichuan

3) Riso venere agli agrumi, verdure croccanti e mandorle tostate

Le mini tartare sono state accompagnate da preziosi calici di Prosecco Valdobbiadene Extra Dry D.O.C.G. Nani Rizzi.

Il millefoglie di scottona, vera composizione artistica, è stata inventata proprio per stupire i clienti di The Snap:

Tagliata di scottona scottata su piastra e adagiata su pane tostato condito con una riduzione di primitivo (aromatizzato con cannella, noce moscata, zucchero e scagliette di mandorle tostate per dare una sapida croccantezza).

A dare il giusto equilibrio al millefoglie è stato servito l’elegante primitivo “Sterparo” della ditta Alovini, ovviamente lo stesso primitivo della riduzione.

All’evento era presente una rappresentanza dell’associazione culturale “Polvere di Stelle” ed il dottor Gianfranco Marchetti con gentile signora.

Il dottor Marchetti ha invitato l’associazione “Polvere di Stelle” e la redazione di “Abitare a Roma” alla mostra di arte ceramica contemporanea con qualche contaminazione di opere pittoriche e fotografiche, che si terrà a Frascati il 21 settembre 2019 in via XX Settembre.

Anna Onori, Henos Palmisano