Stretta sul decoro da parte della Polizia Locale: duplice intervento presso le Mura Aureliane e in via Cilicia

Prosegue l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il degrado urbano e ripristinare il decoro della città.

Nelle ultime ore, due interventi mirati hanno interessato il tratto delle Mura Aureliane, tra via Montebello e Porta Pia, e un’area occupata nei pressi di Via Cilicia, a ridosso della ferrovia Roma-Civitavecchia.

Ieri, gli agenti del II Gruppo “Sapienza” hanno effettuato un’operazione lungo le Mura Aureliane per consentire l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro del tratto storico.

L’intervento si è svolto con il supporto di AMA per la bonifica e la sanificazione dell’area, mentre la Sala Operativa Sociale (SOS) del Comune ha garantito assistenza alle persone presenti.

Durante le operazioni, è stato identificato un uomo di 67 anni, di nazionalità italiana, al quale è stata offerta una sistemazione alloggiativa, proposta che ha scelto di rifiutare.

Nel frattempo, gli operatori hanno rimosso un’ingente quantità di masserizie, restituendo l’area alla ditta incaricata per l’avvio del cantiere.

L’operazione rientra nel piano di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Capitale, garantendo sicurezza e decoro in una delle zone più suggestive della città.

Questa mattina, le pattuglie dei Gruppi VII Appio e I Trevi, con il supporto della Polizia di Stato e della Sala Operativa Sociale, hanno sgomberato due insediamenti abusivi lungo Via Cilicia, al confine con la ferrovia Roma-Civitavecchia.

Due cittadini di nazionalità romena sono stati denunciati per bivacco e destinatari di un ordine di allontanamento.

Complessivamente, gli agenti hanno rimosso 12 tende e 24 giacigli, mentre AMA ha bonificato l’area, portando in discarica oltre 100 metri cubi di rifiuti, tra materiali ordinari, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e rifiuti speciali.

L’intervento ha incluso anche la pulizia del sottopasso per l’inversione di marcia, mentre per favorire la fluidificazione del traffico è stato rafforzato il servizio di viabilità agli incroci di Piazza Galeria e Satrico/Acaia.

