Successo di un soggiorno estivo all’avanguardia: il primo in un CSA

Si è chiusa con il mese di luglio una stagione che definire fantastica e di grande successo è riduttivo. Due iniziative fortemente volute dal CdG del Centro Anziani e spinte dal suo presidente Saverio Topazio.

La prima è stata quella culturale con il corso di pittura dal vivo che ha visto la partecipazione di trenta artisti con una consegna di attestati davanti a circa 150 anziani, la giunta municipale guidata dal presidente Mauro Caliste e tanti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione.

Già in quell’occasione il presidente Topazio aveva accennato che il CSA si sarebbe aperto ancora al territorio e questa volta addirittura con un Soggiorno Estivo riservato a bambini ed adolescenti. Il CSA si è avvalso di una Soc. Sportiva di comprovata esperienza e conoscenza del territorio visto che gestiste attività analoghe presso la Scuola Pezzani di piazza dei Mirti. All’inizio piccole incomprensioni dovute all’inesperienza nel chiedere le autorizzazioni per le attività esterne al centro, avevano portato una certa apprensione, ma vinto il buonsenso, oggi possiamo raccontare solo il successo dell’iniziativa.

Con una media di 40/45 partecipanti al giorno con un picco massimo di 61 il CSA è stato capace di dare risposte sia ai bambini che alle loro famiglie, che con la chiusura delle scuole e fuori da periodo di ferie hanno difficoltà spesso insormontabili per seguire i bambini.

Un mese volato via tra il divertimento è attività sportive e didattiche che hanno letteralmente rapito i bambini. Il contributo richiesto e’ stato dii i 40 euro a settimana con un supplemento di 30 euro per coloro che hanno scelto di pranzare al centro, attraverso una formula catering con il vicino e ottimo Ristorante di Marco Merola di via dei Castani.

Noi abbiamo visitato il soggiorno in uno dei giorni, forse il più gradito da ragazzi, quello del Pizza Party con valanghe di porzioni di pizza di ogni tipo letteralmente assaltate e spazzolate con voracità.

La colazione è stata offerta dall’associazione e tutti i giorni comprendeva succhi di frutta in brick e merendina.

Le attività sportive oltre al Karate sono state la ginnastica e il ballo svolti magnificamente nel spazioso salone del centro. Ovviamente tutto all’insegna della sicurezza garantita dagli assistenti e osservatori dell’associazione e dalla stipula di idonee polizze assicurative.

Il CSA S. Pertini si candida anche per la prossima stagione… faremo sicuramente meglio e visto l’incredibile successo invitiamo già da adesso il municipio a starci più vicino, ha dichiarato il vulcanico presidente del CSA Topazio, il quale ha tenuto a sottolineare come non sia giusto che struttura comunali rimanendo senza attività e frequentatori nei mesi di luglio e agosto, non possano aprirsi con gli opportuni accorgimenti al territorio.

Nelle prossime settimane ha concluso il presidente Topazio, presenteremo una richiesta di adozione dello spazio verde antistante il CSA al fine di poterlo curare, renderlo accogliente e utilizzare. Che dire se non che: che il dato è tratto.

