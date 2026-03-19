Tiramisù Day 2026. Ordinati oltre 17 mila chili in Italia

In occasione del Tiramisù Day,Just Eat celebra il successo globale del tiramisù, confermandolo come il dolce più ordinato in Italia e uno dei protagonisti assoluti del food delivery. Nel 2025 sono stati ordinati oltre 17 mila chili, con un trend di crescita confermato anche nel 2026. Amato in tutto il Paese – con Roma, Genova e Torino tra le città più attive – il tiramisù è diventato un vero rituale del weekend, spesso scelto per concludere la cena, soprattutto in abbinamento alla pizza.

Il suo successo supera i confini nazionali: Germania, Svizzera, Austria e Belgio registrano numeri record, confermando il tiramisù come uno dei dessert italiani più apprezzati al mondo. Accanto alla ricetta tradizionale, crescono anche le varianti innovative, con il pistacchio in testa tra i gusti preferiti.

Per celebrare la ricorrenza, il partner What If – Il Tiramisù dove vuoi Tu lancia “L’Originale”, una special edition disponibile su Just Eat dal 21 al 29 marzo, che reinterpreta il classico con un tocco gourmet.

I dati evidenziano come il tiramisù continui a rappresentare un simbolo della tradizione italiana capace di evolversi e conquistare nuove generazioni, mantenendo un ruolo centrale nelle abitudini di consumo contemporanee.

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