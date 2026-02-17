Tre Aperilibri di poesia al Museo Nena a Colli Aniene

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18,00 presso il Fidia-Museo Nena in via Edoardo D’Onofrio 35 a Colli Aniene, promosso dalle Associazioni Anton Rubinstein e Periferie si terrà la presentazione di tre Aperilibri, editi da Ed. Cofine, Roma 2025:

Dal verso al libro, di Anna Maria Curci

https://poetidelparco.it/dal-verso-al-libro-di-anna-maria-curci/

La Musa dialettale – ALTRE LINGUE-Achille Serrao

https://poetidelparco.it/la-musa-dialettale-altre-lingue-achille-serrao/

Parva venena di Giovanna Amato

https://poetidelparco.it/parva-venena-di-giovanna-amato/

Partecipano all’incontro:

i poeti Giovanna Amato, Maria Lenti, Cristina Polli, Fabio Prasca,

Intermezzi musicali a cura degli allievi della Scuola di Musica “Armonie musicali”. Si alterneranno al pianoforte: Emma Messineo, Luca Bacchetta, Enea Ghiotto, Lorenzo Hernandez. Alla chitarra Vittoria D’Onorio

I tre libri, introdotti da Luigi Matteo e presentati da Vincenzo Luciani e Maurizio Rossi, saranno offerti ai partecipanti all’incontro che potranno così seguire la lettura di alcuni testi poetici tratti dai tre Aperilibri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.