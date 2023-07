Turismo, Federico Rocca: “Aumento tassa di soggiorno scelta inaccettabile e immotivata”

“La Giunta Gualtieri continua a fare scelte scellerate. oggi è il turno dell’aumento della tassa di soggiorno che sale mediamente di 2 euro per ogni tipologia. Tutto ciò non tiene assolutamente conto del periodo che hanno attraversato gli operatori del mondo del turismo che ancora oggi stanno pagando le conseguenze del post Covid e che in un momento nel quale vedono timidi segnali di ripresa si ritrovano l’amministrazione comunale a mettere pesantemente le mani nelle loro tasche. Tutto questo è inaccettabile e immotivato sotto ogni punto di vista.. Se l’amministrazione ha bisogno di fare cassa , inizi prima di tutto a spendere bene le tante risorse a disposizione invece di lasciarle ferme nei cassetti per mancanza di programmazione e, ancora più grave, per manifesta incapacità di impegnare i fondi”.

È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e membro della commissione Turismo, Federico Rocca.