V Municipio. Nuova riunione della Commissione Commercio

Ancora una riunione della Commissione commercio, aperta al contributo esterno, oggi 13 luglio 2023, in via di Torre Annunziata. La seduta si è tenuta con parte dei commissari in presenza (Meuti, Ferrari, Pietrosanti, Piccardi, Piattoni) e parte online collegati via Internet, una situazione per niente piacevole per chi poi dovrà redigere un verbale, visti le frequenti perdite di segnale e quindi di interruzione. La colpa è la mancanza di strumenti tecnologici adeguati.

Fatto questo doveroso preambolo va detto che oggi la commissione ha voluto sentire l’AGS in merito a in paio di progetti realizzabili entro questa consigliatura. Progetti importanti come il risparmio energetico attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e/o eolico e la realizzazione di un pozzo per la captazione di acqua da utilizzare per i servizi igienici, la pulizia e l’igiene della struttura.

Ii Presidente dell’AGS Tonino Rosato era accompagnato dall’Ing. Marcello Fabrizi che, oltre a ricordare i vari tentativi che porta avanti da anni per migliorare la struttura, purtroppo senza successo, ha mostrato come nella struttura già di proprietà comunale come il parcheggio superiore sia possibile realizzare una copertura anche parziale per realizzare una centrale elettrica attraverso il fotovoltaico,

l’Ing. Fabrizi ha anche proposto, l’utilizzo dell’eolico per sviluppare una maggiore produzione di energia elettrica che, oltre ad essere destinata alla struttura mercatale, potrebbe anche entrare a far parte di una comunità energetica. Cosa fattibile visto anche che ci troviamo a pochi metri dallo storico caseggiato del patrimonio ATER di via Tor de’ Schiavi.

Ancora più facile la realizzazione del pozzo che porterà all’AGS un risparmio in bolletta circa 12.000 euro/anno e ad interrompere uno spreco di acqua potabile oggi utilizzata per i wc e le pulizie.

Tutti gli interventi dei commissari in presenza (Pietrosanti/Rinaldi/Piattoni) e di Poverini, via internet, hanno dato la propria disponibilità condividendo le richieste dell’AGS e si sono detti pronti ad incontri con i Dipartimenti competenti al fine di uscire dalla fase degli annunci e passare ai fatti.

Sui mercati rionali incombe purtroppo la spada di Damocle del rinnovo della convenzione e se questa non viene modificata nella parte delle competenze sulle manutenzioni, che graverebbero ogni oltre logica sui già carenti bilanci, sono già oltre 35 le AGS pronte “a riconsegnare le chiavi“, disdettando una convenzione definita capestro, formulata e adottata nella passata consilgiatura. Insomma convenzione con positive e sostanziali modifiche e nessuna proroga dice lo stesso Rosato presidente del mercato Insieme.

Tanti sono stati i problemi sollevati, alcuni come il mercatino abusivo degli stracci, la discarica nel parcheggio inferiore la cui soluzione è a portata di Giunta e Consiglio Comunale con il pagamento del debito già certificato dalla ragioneria generale per l’entrata in possesso dei 15.000 mq del parcheggio inferiore e soprattutto la scala mobile il cui non funzionamento allontana ancora di più la clientela.

Insomma il V Municipio anche oggi ha dimostrato di esserci. Alla Giunta e al Consiglio comunale la responsabilità di decidere tra rilancio e chiusura. E, come detto, altrimenti in tanti sono pronti alla riconsegna delle chiavi.