Verga e Pratolini nella quarta lezione del prof. Antonio Saccà

Martedì 18 ottobre 2022, alle ore 17.15, presso il centro anziani Portonaccio in via F. Meda 147, quarta lezione, in presenza, del Corso di “Sociologia” del Prof. Antonio Saccà,.

Questa settimana si parlerà di:

“Il romanzo verista e realista. Da Giovanni Verga a Vasco Pratolini. Il mondo popolare nella nostra letteratura. Contadini ed operai ”.

Per poter partecipare bisogna essere iscritti al centro anziani.