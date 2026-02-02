Via Prenestina, tubatura rotta: ecco l’elenco completo delle scuole chiuse per mancanza d’acqua

L’impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi igienici e delle mense ha spinto i dirigenti municipali a firmare la chiusura dei plessi. «Non possiamo rischiare la salute dei bambini senza acqua corrente per pulizie e pasti», ha spiegato il minisindaco del V Municipio, Mauro Caliste.

Elenco Scuole dell’Infanzia Chiuse (Municipio V)

Le strutture interessate si trovano lungo l’asse Prenestina fino a Piazza Lodi:

Birago (via Collatina 103)

Deledda (via Filarete 21)

Giulio Cesare (via Conte di Carmagnola 27)

I bambini nel mondo (via G. degli Ubertini 47)

Albero dei bambini (piazza Cardinali)

Ape Birichina (via Perlasca)

Romiti (viale della Venezia Giulia)

Marcucci (via Fondulo)

Pisacane (via di Acqua Bullicante)

Toti (via del Pigneto 104)

Trilussa (via Fiuggi 18)

Elenco Asili Nido Chiusi (Municipio V)

Beccadelli (piazza Cardinali)

I bimbi dell’arcobaleno (via Salvemini 60)

Il bosco incantato (via Gentile da Mogliano 109)

Il casale dei bambini (via Covelli)

Il piccolo giardino dei colori (via Montona 1)

L’Albero azzurro (via delle Mandragore)

Ape birichina (via Perlasca 59)

La magnolia (piazza dei Condottieri)

Pettirosso (via G. Battista Valente 192)

Riccioli d’oro (via Isidoro da Carace 50)

Situazione nel Municipio VI

Anche l’estrema periferia est ha subito contraccolpi:

IC Castelverde: Chiusi tutti i plessi della primaria e delle medie.

ITA Sereni (via Prenestina 1395): Studenti fatti uscire in anticipo per mancanza di servizi minimi.

Prossimi passi e riapertura

L’ordinanza resterà valida fino al ripristino completo del servizio e alla verifica igienico-sanitaria che dovrà essere effettuata dagli uffici tecnici.

L’obiettivo dell’Amministrazione è riaprire regolarmente nella mattinata di domani, martedì 3 febbraio, salvo complicazioni nei lavori di riparazione di Acea.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.