Via Prenestina, tubatura rotta: ecco l’elenco completo delle scuole chiuse per mancanza d’acqua

Sospese le attività in 11 scuole dell'infanzia e 10 nidi lungo l'asse Prenestina-Porta Maggiore. Stop alle lezioni anche a Castelverde

Redazione - 2 Febbraio 2026

L’impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi igienici e delle mense ha spinto i dirigenti municipali a firmare la chiusura dei plessi. «Non possiamo rischiare la salute dei bambini senza acqua corrente per pulizie e pasti», ha spiegato il minisindaco del V Municipio, Mauro Caliste.

Elenco Scuole dell’Infanzia Chiuse (Municipio V)

Le strutture interessate si trovano lungo l’asse Prenestina fino a Piazza Lodi:

  • Birago (via Collatina 103)

  • Deledda (via Filarete 21)

  • Giulio Cesare (via Conte di Carmagnola 27)

  • I bambini nel mondo (via G. degli Ubertini 47)

  • Albero dei bambini (piazza Cardinali)

  • Ape Birichina (via Perlasca)

  • Romiti (viale della Venezia Giulia)

  • Marcucci (via Fondulo)

  • Pisacane (via di Acqua Bullicante)

  • Toti (via del Pigneto 104)

  • Trilussa (via Fiuggi 18)

Elenco Asili Nido Chiusi (Municipio V)

  • Beccadelli (piazza Cardinali)

  • I bimbi dell’arcobaleno (via Salvemini 60)

  • Il bosco incantato (via Gentile da Mogliano 109)

  • Il casale dei bambini (via Covelli)

  • Il piccolo giardino dei colori (via Montona 1)

  • L’Albero azzurro (via delle Mandragore)

  • Ape birichina (via Perlasca 59)

  • La magnolia (piazza dei Condottieri)

  • Pettirosso (via G. Battista Valente 192)

  • Riccioli d’oro (via Isidoro da Carace 50)

Situazione nel Municipio VI

Anche l’estrema periferia est ha subito contraccolpi:

  • IC Castelverde: Chiusi tutti i plessi della primaria e delle medie.

  • ITA Sereni (via Prenestina 1395): Studenti fatti uscire in anticipo per mancanza di servizi minimi.

Prossimi passi e riapertura

L’ordinanza resterà valida fino al ripristino completo del servizio e alla verifica igienico-sanitaria che dovrà essere effettuata dagli uffici tecnici.

L’obiettivo dell’Amministrazione è riaprire regolarmente nella mattinata di domani, martedì 3 febbraio, salvo complicazioni nei lavori di riparazione di Acea.

