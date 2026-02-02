Via Prenestina, tubatura rotta: ecco l’elenco completo delle scuole chiuse per mancanza d’acqua
Sospese le attività in 11 scuole dell'infanzia e 10 nidi lungo l'asse Prenestina-Porta Maggiore. Stop alle lezioni anche a Castelverde
L’impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi igienici e delle mense ha spinto i dirigenti municipali a firmare la chiusura dei plessi. «Non possiamo rischiare la salute dei bambini senza acqua corrente per pulizie e pasti», ha spiegato il minisindaco del V Municipio, Mauro Caliste.
Elenco Scuole dell’Infanzia Chiuse (Municipio V)
Le strutture interessate si trovano lungo l’asse Prenestina fino a Piazza Lodi:
-
Birago (via Collatina 103)
-
Deledda (via Filarete 21)
-
Giulio Cesare (via Conte di Carmagnola 27)
-
I bambini nel mondo (via G. degli Ubertini 47)
-
Albero dei bambini (piazza Cardinali)
-
Ape Birichina (via Perlasca)
-
Romiti (viale della Venezia Giulia)
-
Marcucci (via Fondulo)
-
Pisacane (via di Acqua Bullicante)
-
Toti (via del Pigneto 104)
-
Trilussa (via Fiuggi 18)
Elenco Asili Nido Chiusi (Municipio V)
-
Beccadelli (piazza Cardinali)
-
I bimbi dell’arcobaleno (via Salvemini 60)
-
Il bosco incantato (via Gentile da Mogliano 109)
-
Il casale dei bambini (via Covelli)
-
Il piccolo giardino dei colori (via Montona 1)
-
L’Albero azzurro (via delle Mandragore)
-
Ape birichina (via Perlasca 59)
-
La magnolia (piazza dei Condottieri)
-
Pettirosso (via G. Battista Valente 192)
-
Riccioli d’oro (via Isidoro da Carace 50)
Situazione nel Municipio VI
Anche l’estrema periferia est ha subito contraccolpi:
-
IC Castelverde: Chiusi tutti i plessi della primaria e delle medie.
-
ITA Sereni (via Prenestina 1395): Studenti fatti uscire in anticipo per mancanza di servizi minimi.
Prossimi passi e riapertura
L’ordinanza resterà valida fino al ripristino completo del servizio e alla verifica igienico-sanitaria che dovrà essere effettuata dagli uffici tecnici.
L’obiettivo dell’Amministrazione è riaprire regolarmente nella mattinata di domani, martedì 3 febbraio, salvo complicazioni nei lavori di riparazione di Acea.
