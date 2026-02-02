Rottura conduttura idrica, Prenestina come un lago: migliaia di utenze senz’acqua

Via Prenestina trasformata in un fiume, rubinetti chiusi e disagi a catena in gran parte di Roma Est. Una mattinata complicata quella di oggi, lunedì 2 febbraio, per migliaia di residenti tra il V e il VI Municipio, alle prese con un grave allagamento e una prolungata interruzione dell’erogazione idrica.

Tutto è iniziato poco dopo le 5.30, all’altezza del civico 916 di via Prenestina, in zona Tor Tre Teste, dove la sede stradale è stata invasa dall’acqua a causa della rottura di una tubatura.

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale di Roma Capitale, il guasto sarebbe riconducibile a una conduttura di un edificio privato, ma le conseguenze hanno rapidamente assunto dimensioni ben più ampie.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei gruppi V Casilino e VI Torri della polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire una viabilità andata subito in sofferenza. Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Acea, la Prenestina è stata inizialmente chiusa nel tratto compreso tra via di Tor Sapienza e via Emilio Longoni, in entrambi i sensi di marcia. Intorno alle 8.30 la chiusura è stata ulteriormente estesa fino a viale Giorgio De Chirico, paralizzando uno dei principali assi di collegamento della zona est della Capitale.

A commentare la situazione è stato anche il presidente del V Municipio, Mauro Caliste:

«Abbiamo problemi di erogazione dell’acqua per la rottura della conduttura principale Acea. Al momento non è possibile quantificare i tempi di ripristino». Un disservizio che ha coinvolto anche il VI Municipio, con diversi quartieri rimasti completamente senz’acqua.

Le ripercussioni non si sono fatte attendere: numerosi palazzi hanno segnalato l’assenza totale di acqua, così come supermercati, uffici, palestre, attività commerciali e scuole.

Le aree più colpite fin dalle prime ore sono state quelle del Torrione Prenestino e di Tor Tre Teste, ma il disservizio si è rapidamente esteso a macchia d’olio.

Problemi sono stati registrati anche in viale Enzo Ferrari, via Cesare Serono e via di Tor Tre Teste. Rubinetti a secco pure al Pigneto, al Collatino, a Villa Gordiani e nella zona di Tor Sapienza. Disagi anche per il trasporto pubblico: le linee bus 313 e 314 sono state deviate su percorsi alternativi lungo Collatina, viale Giorgio De Chirico, via De Pisis e Tor Sapienza.

Una giornata difficile per residenti e pendolari, in attesa che gli interventi tecnici consentano il ritorno alla normalità.

Al momento, però, sui tempi di ripristino regna ancora l’incertezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.