Spaccata al Collatino, il foro nella vetrina e la fuga insanguinata: svuotata la cassa della polpetteria Sferico

Una spaccata fulminea, i contanti spariti nel giro di pochi minuti e una serie di impronte ematiche che rischiano di trasformare un furto riuscito in un clamoroso passo falso per i responsabili.

È accaduto intorno alle 4.15 della notte nel quartiere Collatino, dove una banda di malviventi ha preso d’assalto la polpetteria Sferico, al civico 9/B di via Collatina.

Il blitz prima dell’alba e l’irruzione

La dinamica del colpo evidenzia la rapidità dell’azione criminale:

Scassinamento e breccia: I ladri hanno dapprima divelto la serranda esterna e poi praticato un foro circolare nella vetrata d’ingresso, creandosi uno spazio ristretto per strisciare nell’imprenditoria.

Incasso razziato: Una volta conquistato l’accesso al bancone, i responsabili hanno svuotato il registratore di cassa appropriandosi dell’intero fondo ed estraendo i contanti prima di darsi alla fuga.

Tracce ematiche e indagini scientifiche

A complicare la posizione della banda è stata la concitazione dei movimenti tra le lamiere e i vetri taglienti:

Ferite da taglio durante la fuga: Nel passaggio attraverso il cristallo infranto, almeno uno dei malviventi si è procurato lacerazioni profonde, lasciando vistose chiazze di sangue sia sul pavimento interno sia sul marciapiede stradale.

Accertamenti in corso: La chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione Prenestina e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante.

I militari hanno repertato i campioni biologici e acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza dell’area per identificare i responsabili tramite la profilazione del DNA.

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