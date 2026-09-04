Fiumicino, l’incubo del fuoco sfiora i palazzi: trenta sfollati tra via Passo Buole e via Argenton

Una coltre di fumo denso che oscura il cielo e l’odore acre del bruciato che penetra fin dentro le finestre serrate. A Fiumicino la paura è tornata improvvisamente a bussare alle porte dei residenti del quadrante compreso tra via Passo Buole e via Argenton.

L’incendio scoppiato nella notte, che pareva essere stato ormai circoscritto, ha ripreso forza con inaspettata violenza, alimentato da un mix letale di calore secco, folta vegetazione incontrollata e rifiuti abbandonati sul ciglio delle strade.

Fiamme nei cortili: la fuga di trenta residenti

L’avanzata repentina del fronte del fuoco ha trasformato la mattinata in una vera e propria corsa contro il tempo per mettere in salvo le famiglie:

Evacuazione d’urgenza: Per ragioni strettamente precauzionali, circa trenta persone sono state invitate dalle forze dell’ordine ad abbandonare subito i propri appartamenti.

Muri e giardini lambiti: In diversi punti il fuoco ha scavalcato le recinzioni esterne, arrivando a toccare i cortili, i porticati e le pertinenze di villini e palazzine private, diffondendo il panico tra gli abitanti del quartiere.

Soccorsi in forze e presenza delle Istituzioni

Sul posto si è subito messa in moto una macchina dei soccorsi imponente e coordinata per isolare le fiamme ed evitare che la situazione potesse degenerare:

Lo schieramento sul campo: Squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti per arginare le fiamme principali, supportati dalle pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino, dagli agenti della Polizia di Stato, dai volontari della Misericordia, dai sanitari dell’ARES 118 e dalla Protezione Civile regionale.

Il cordoglio e il monitoraggio del Comune: «Sono ore estremamente difficili, specialmente per le tante persone che hanno dovuto lasciare la propria casa dall’oggi al domani — ha commentato la vicesindaco Giovanna Onorati —. Vanno i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti gli operatori e ai soccorritori impegnati senza sosta per proteggere l’area e assistere la popolazione. Stiamo monitorando l’emergenza passo dopo passo».

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