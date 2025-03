Viale Europa, in fase di avvio la riqualificazione delle alberature

Saranno avviati nei prossimi giorni gli interventi di riqualificazione dei filari delle alberature stradali lungo viale Europa, dove sono presenti complessivamente 411 tigli.

In seguito alle verifiche agronomiche circa 50 tigli, risultati in classe D e quindi a forte propensione di cedimento, saranno abbattuti e contestualmente sostituiti con esemplari di stessa specie.

Inoltre, sono previsti 135 interventi di potatura su alberi che saranno ricontrollati nella prossima stagione agronomica.

Saranno, infine, effettuate 34 nuove messe a dimora utilizzando tazze rimaste inutilizzate negli anni con la rimozione delle vecchie ceppaie.

La programmazione del dipartimento Tutela ambientale include, nello stesso quadrante, gli interventi di potatura su viale e piazzale dell’Agricoltura e i controlli sulle alberature del viale dei Primati Sportivi.

“Con questo intervento – dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e cicli dei rifiuti – vengono ripristinati, curati e ampliati con nuove alberature i filari di un’arteria importante della città.

Un intervento che si aggiunge al grande lavoro sulla riqualificazione delle alberature stradali che prevede la messa a dimora di circa 5.800 nuovi alberi in tutti i municipi nella stagione 2024-2025, per riconnettere e potenziare il sistema del verde urbano, fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, tutelare il paesaggio e favorire il benessere psicofisico dei cittadini“.

