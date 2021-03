Zeescreen: la fabbrica di zanzariere a Roma che cercavi

A Roma sono molte le zone della città in cui sono presenti le zanzare. Come difendersi? Le zanzariere sono un utile strumento perché proteggono in maniera efficiente e naturale da zanzare e altri insetti, senza essere costretti a ricorrere a sostanze chimiche.

Inoltre, danno la possibilità di tenere la finestra aperta e aerare la casa. Oppure, installate a protezione di balconi e terrazzini, di trascorrervi piacevoli serate.

Zeescreen non sottovaluta questi importanti aspetti e da anni si concentra nella produzione e installazione di zanzariere a Roma, offrendo prodotti di altissima qualità e una grande professionalità.

Perché scegliere una zanzariera plissettata?

Le zanzariere plissettate sono una soluzione pratica e facilmente adattabile a qualsiasi tipo di infisso, finestra o porta-finestra che sia. Semplici da installare, questo tipo di zanzariere, vengono montate velocemente e sono rapidamente adattabili anche in caso di finestre con misure irregolari o con forme particolari.

Grazie ad un design pulito e moderno, possono essere inserite facilmente in qualsiasi contesto senza incidere sull’aspetto estetico del’ambiente circostante.

Inoltre, la loro struttura permette di far passare molta luce e, quindi, di mantenere le stanze luminose e non avere una spiacevole sensazione di chiusura.

Questo tipo di zanzariere sono poi l’ideale in case con bambini. Infatti, a differenza delle classiche zanzariere a molla che scattano all’improvviso, queste si aprono e chiudono con un movimento fluido e permettono di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione.

Anche a livello di manutenzione e pulizia le zanzariere plissettate offrono numerosi vantaggi: sono, infatti, facili da pulire con un semplice panno o aspirapolvere, senza bisogno di smontarle.

Zanzariere Roma: scegli la qualità di Zeescreen

Vuoi installare una zanzariera nella tua casa ma non sai a chi rivolgerti?

Sei incerto sull’investimento da fare o non sai se la tua abitazione è adatta ad ospitare una zanzariera?

Zeenscreen propone un prodotto certificato e brevettato a livello Europeo. Le sue zanzariere sono infatti realizzate con materiali di qualità e non dannosi, sono testate e resistono nel tempo. Inoltre, sono realizzate interamente in Italia e dispongono di certificazioni di qualità rilasciate dalla camera di commercio di Roma.

Un team di esperti ti aiuterà a valutare la soluzione più adatta alla tua abitazione e ti fornirà un servizio a 360 gradi: dalla scelta, alla personalizzazione della zanzariera plissettata, fino all’installazione. Tutto sempre con la massima precisione e attenzione nei confronti del cliente.

Zeescreen crede così tanto in questo prodotto che mette a disposizione una garanzia 100% soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni dall’acquisto.

Richiedi il tuo preventivo a Zeenscreen

Vuoi proteggere la tua casa da zanzare con un prodotto efficace, bello e sicuro? Contatta Zeenscreen per un preventivo senza impegno per le tue nuove zanzariere a Roma.

Un esperto valuterà assieme a te la soluzione migliore e, qualora fosse necessario, verificherà la possibilità di zanzariere su misura, illustrandoti costi, tempistiche di installazione e fornendoti tutti i dettagli necessari per accompagnarti nella scelta più adatta a garantire il giusto confort della tua abitazione.