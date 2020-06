Da fine Maggio ho ripreso l’attività di Biologo Nutrizionista ed ho notato più che mai la poca importanza data, da parte delle persone da me seguite, all’efficacia dell’acqua in un percorso alimentare.

La cosa è ancora più paradossale perché le persone stando in casa con il bagno sempre a disposizione hanno bevuto di più con tutti i benefici che a breve vi illustrerò ma una volta liberi è ricominciato lo ”sciopero della sete” con conseguente rallentamento ad esempio della perdita di peso!

Fatta questa premessa, bere 2 litri d’acqua al giorno può essere un mantra che aiuta davvero a stare bene.

Non è una regola sempre stabilita, infatti il quantitativo d’acqua da assumere giornalmente può variare in base alle esigenze del corpo, in base allo stato di salute o all’attività motoria svolta o ancora rispetto al clima in cui si vive.

La cosa certa è che l’acqua è uno dei componenti principali del nostro corpo ed è fondamentale assumerla per eliminare le tossine dagli organi vitali e per il trasporto dei nutrienti verso le cellule. Inoltre, l’acqua serve anche per mantenere il corretto equilibrio dell’umidità delle mucose delle vie aeree favorendo così le difese immunitarie.

Se non beviamo causiamo disidratazione all’organismo e conseguente malfunzionamento della macchina umana, provocando affaticamento e senso di stanchezza.

L’acqua oltre ad essere un alleato della salute lo è anche per la bellezza: bere infatti aiuta ad avere la pelle idratata dall’interno, allontanando le rughe e il ristagno dei liquidi nella zona delle gambe e dei glutei.

Molti però non amano bere acqua, un’idea per dare maggiore gusto può essere quella di aromatizzare l’acqua inserendo in una bottiglia da mettere poi a riposare ingredienti che diano sapore ed anche nutrienti come limone, zenzero, menta, fragole… e via di fantasia!

Nell’elenco seguente vi illustro 10 ottimi motivi per sforzarsi di bere 2 litri d’acqua al giorno.

Rinforzare le difese immunitarie : bere acqua favorisce la difesa da raffreddori e malanni stagionali , oltre a prevenire l’accumulo di sali a livello dei reni , che potrebbero causare, in chi è predisposto, la formazione di calcoli.

Inoltre bere acqua durante la giornata aiuta a mantenere la corretta densità del sangue per evitare complicazioni a livello cardiovascolare , ma è utile anche alle ossa aiutando a mantenerle in forma e a prevenire l’artrite .

: bere acqua favorisce la , oltre a prevenire l’accumulo di sali a livello dei , che potrebbero causare, in chi è predisposto, la formazione di calcoli. Inoltre bere acqua durante la giornata aiuta a mantenere la per evitare complicazioni a livello , ma è utile anche alle aiutando a mantenerle in forma e a . Depurazione e digestione : l’acqua rende possibile l’eliminazione delle tossine e dei materiali di scarto che si accumulano durante le giornate.

A livello digestivo, apportare il giusto quantitativo d’acqua al giorno, aiuta a regolarizzare l’intestino , alleviando anche problemi di stitichezza .

: l’acqua rende possibile l’eliminazione delle tossine e dei materiali di scarto che si accumulano durante le giornate. A livello digestivo, apportare il giusto quantitativo d’acqua al giorno, aiuta a , alleviando anche problemi di . Recuperare energie e sfruttarle al meglio : bere aiuta a ridurre la sensazione di fatica e stanchezza. Provare per credere: quando ci si sente affaticati provate a bere un bicchiere d’acqua, fa sentire più energici.

: bere aiuta a ridurre la sensazione di fatica e stanchezza. Provare per credere: quando ci si sente affaticati provate a bere un bicchiere d’acqua, fa sentire più energici. Più concentrazione : bere un bicchiere d’acqua aiuta anche a migliorare le nostre capacità cognitive, rende più concentrati ed attenti.

: bere un bicchiere d’acqua aiuta anche a migliorare le nostre capacità cognitive, rende più concentrati ed attenti. Dimagrire : sapete che quando il corpo è disidratato trova difficoltà a metabolizzare i grassi ? Perciò chi beve poca acqua potrebbe trovare difficoltà a dimagrire . Inoltre bere acqua regola lo stimolo dell’appetito e a favorisce il senso di sazietà .

: ? . Inoltre bere acqua regola lo stimolo dell’appetito e a . Stimolare il metabolismo : rimanendo in tema perdita di peso, bisogna annoverare fra i motivi per non dimenticarsi di bere c’è che l’acqua stimola il metabolismo e fa bruciare più calorie .

: rimanendo in tema perdita di peso, bisogna annoverare fra i motivi per non dimenticarsi di bere c’è che l’acqua stimola il metabolismo e . Allenarsi al meglio : per gli sportivi è fondamentale bere i 2 litri giornalieri d’acqua perché questa alimenta i muscoli di energia . E’ per questo che si consiglia di bere prima dell’allenamento perché fra gli altri benefici dell’acqua c’è quello di ridurre il rischio di crampi, fatica e distorsioni. Attenzione però a non bere acqua troppo fredda e a reintegrare i liquidi dispersi dopo l’allenamento.

: per gli sportivi è fondamentale bere i 2 litri giornalieri d’acqua perché questa alimenta i . E’ per questo che si consiglia di perché fra gli altri benefici dell’acqua c’è quello di ridurre il rischio di crampi, fatica e distorsioni. Attenzione però a non bere acqua troppo fredda e a reintegrare i liquidi dispersi dopo l’allenamento. Pelle radiosa : l’idratazione per la pelle del viso e del corpo arriva dall’esterno grazie a creme e fluidi, ma soprattutto dall’interno.

Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe d’espressione ed eliminare le tossine e i batteri accumulati; la pelle sarà più luminosa.

: l’idratazione per la pelle del viso e del corpo arriva dall’esterno grazie a creme e fluidi, ma soprattutto dall’interno. Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe d’espressione ed eliminare le tossine e i batteri accumulati; la pelle sarà più luminosa. Previene il mal di testa : non tutti sanno che la causa più comune del mal di testa è la disidratazione , soprattutto quando l’organismo è affaticato. Perciò anche se si è stanchi bisogna attrezzarsi per avere sempre vicino un po’ d’acqua!

: non tutti sanno che la causa più comune del , soprattutto quando l’organismo è affaticato. Perciò anche se si è stanchi bisogna attrezzarsi per avere sempre vicino un po’ d’acqua! Rende più felici: l’idratazione favorisce il flusso di sostanze nutritive e di ormoni nel nostro organismo. Questo rende possibile un miglior rilascio di endorfine, quelle sostanze legate alla felicità. Tutto il corpo ne beneficerà ma anche la mente sarà più tranquilla!

Penso come Biologo ma anche come persona di buon senso che basti solo uno di questi motivi per non far mancare al nostro corpo l’acqua, fonte di vita.

Per approfondimento:

https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE