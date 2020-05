19 Maggio 1817, Roma… Lord Byron assiste ad esecuzione in Piazza del Popolo

Il 19 Maggio del 1817 Francesco Trani, Felice Rocchi e Felice De Simoni vengono “decapitati al Popolo per omicidi e grassazioni” (come annotato minuziosamente da Mastro Titta nel suo taccuino).

George Gordon Byron in quel periodo si trova a Roma (vi era giunto alla fine di Aprile dello stesso anno) ed assiste all’esecuzione, descrivendo l’avvenimento in una lettera indirizzata al suo editore John Murray.

Il Poeta inglese scrive: “compresi i preti con la maschera, i carnefici mezzi nudi, i criminali bendati, il Cristo nero e il suo stendardo, il patibolo, le truppe, la lenta processione, il rapido rumore secco e il pesante cadere della lama, lo schizzare del sangue e l’apparenza spettrale delle teste esposte, è nel suo insieme più impressionante … dell’agonia da cani inflitta alle vittime delle sentenze inglesi”.

Soffermandosi sulla esecuzione del primo condannato, racconta (con particolari raccapriccianti) che questi“è morto con gran terrore e riluttanza, il che è stato assai terribile: non voleva distendersi e il suo collo era oltretutto troppo grosso rispetto al foro. Il prete è stato costretto a coprire le sue grida strazianti con preghiere ancor più sonore. La testa è caduta prima che l’occhio riuscisse a seguire la traccia del colpo, ma per un tentativo di ritirarla, benché venisse tirata in avanti per i capelli, è finita tagliata all’altezza delle orecchie”.

Al temine Lord Byron confessa: “Questa esecuzione mi ha messo addosso un tal tremito che quasi non riuscivo a tenere il binocolo da teatro”.

Accadde il 19 Maggio

557 a.C. Eclisse totale di Sole menzionata da Senofonte.

715 Viene consacrato Papa il romano Gregorio II (che otterrà il titolo di Santo). Passerà alla storia per aver ricevuto dai Longobardi la città di Sutri (nel 728) data di inizio del potere temporale dei papi.

1599 Papa Clemente VIII, con la Bolla “Annus Domini placabilis”, indice il Dodicesimo Giubileo (l’Anno Santo del 1600).

1876 II Consiglio Comunale delibera che inizino i lavori per la sistemazione del Tevere.

1929 Il Giro d’Italia parte da Roma.

1997 Si spegne l’attore Paolo Panelli; era sposato con Bice Valori.