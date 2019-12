30 Dicembre 39 d.C. … Roma Antica: nasce l’Imperatore Tito

Il 30 Dicembre del 39 d.C. nasce Tito Flavio Vespasiano, futuro Imperatore Romano della dinastia dei Flavi.

E’ ricordato soprattutto per il suo programma di opere pubbliche a Roma e per il grande impegno nel soccorrere le popolazioni colpite dall’eruzione del Vesuvio del 79 e dall’incendio di Roma dell’80.

Accadde il 30 Dicembre

1501 Si svolge in San Pietro il matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso I d’Este; lo sposo è rappresentato, come procuratore, dal fratello Ferdinando.

1832 Compaiono, bene in vista, in diversi punti della città coccarde tricolori. I patrioti sono in attività anche nella Capitale mondiale del Cattolicesimo.

1853 Si svolge la prova generale di illuminazione a gas in Via del Corso.

1918 Con una cerimonia svoltasi alla presenza di Vittorio Emanuele III iniziano i lavori per la costruzione della Stazione di San Paolo e, contestualmente, quelli della ferrovia Roma – Ostia.

1996 Profanato a Prima Porta il Cimitero degli Ebrei. Neofascisti devastato quindici tombe con cartelli, filo spinato e croci uncinate.