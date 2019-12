24 Dicembre 2000… Roma, si apre l’Anno Santo

Il 24 Dicembre del 1999 Giovanni Paolo II dà inizio al Giubileo del 2000: davanti a oltre 60 paesi collegati via satellite con il Vaticano, il Pontefice apre la Porta Santa.

Accadde il 24 Dicembre

Roma Antica: Si concludono i Saturnali, ciclo di festività della religione romana, dedicate al Dio Saturno.

1700 Chiusura del sedicesimo Anno di Giubileo. E’ la prima volta che la Porta Santa viene aperta da un Papa (Innocenzo XII ) e chiusa da un altro (Clemente XII).

1824 A mezzanotte della vigilia di Natale il Papa Leone XII apre la Porta Santa a San Pietro per il ventesimo Anno di Giubileo; Il Giubileo si sarebbe dovuto celebrare nel 1800, regnando il neoeletto Pio VII, ma non si tenne per le vicissitudini legate al periodo napoleonico.

1874 In occasione dell’apertura del ventunesimo anno di Giubileo Papa Pio IX pubblica l’Enciclica “Gravibus ecclesiae” con la quale il Pontefice estende il Giubileo del 1875 a tutto il mondo. Dei due giubilei che si sarebbero dovuti celebrare durante il lungo pontificato di Papa Mastai, il primo (quello del 1850) non fu celebrato perché il Papa era stato appena riportato a Roma dai francesi dopo la Repubblica Romana.

1918 Il Palazzo Bocconi, sede dei magazzini La Rinascente, viene distrutto da un incendio le cui cause non saranno mai accertate.

2009 Papa Benedetto XVI viene aggredito da una donna durante la messa di Natale.