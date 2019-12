27 Dicembre 1880… Roma, inizia il servizio Tramway in Via Nazionale

Il 27 Dicembre del 1880 inizia il servizio di tramway in Via Nazionale: la nuova linea, a cavalli, da Termini a Piazza Venezia, è di particolare interesse per essere la prima linea ad essere costruita a doppio binario, per essere il primo collegamento tranviario con la Stazione Termini, e per le notevoli pendenze (che venivano affrontate rinforzando il tiro con dei muli).

Accadde il 27 Dicembre

1749 Benedetto XIV consacra il Colosseo alla memoria dei martiri Cristiani e vi fa collocare una croce al centro.

1789 Papa Pio VI durante una riunione con il Segretario di Stato e altri Cardinali decide l’arresto di Cagliostro. Questi viene rinchiuso in Castel Sant’Angelo.

1910 Si inaugura il giardino di Piazza Cavour.

1924 Pio XI, nel centenario della ricostituzione della Compagnia di Gesù, pone la prima pietra della Pontificia Università Gregoriana in Piazza della Pilotta.

1985 All’Aeroporto di Fiumicino un commando di terroristi palestinesi spara e lancia bombe contro la postazione della “El Al” e della “TWA”, 13 morti (tra cui i tre terroristi) e 70 feriti il bilancio dell’attacco terroristico.