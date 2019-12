31 Dicembre 1969… Roma, muore Cacini

Il 31 Dicembre del 1969 muore Gustavo Cacini (nato lo stesso giorno nel 1890), romano autentico, attore comico dei più malmessi teatri di periferia.

Quando una persona si dà tanta importanza i romani sono soliti apostrofarlo con la frase: “Ma chi sarai Cacini?”.

Accadde il 31 Dicembre

Tradizione Romana: E’ il giorno del veglione con concerti per le strade del Centro.

192 Viene assassinato l’imperatore Lucio Elio Aurelio Commodo.

1870 Vittorio Emanuele II giunge a Roma in treno da Firenze per confortare i danneggiati dell’alluvione ed è acclamato in Campidoglio. L’evento offre al Re la possibilità di compiere un grande atto politico prendendo possesso della Capitale “in sordina”. Il Re, infatti, ritardava il suo ingresso a Roma, nel timore di offendere il Papa.

1899 In Piazza Vittorio Emanuele angolo Via Leopardi, la motrice tranviaria 215 si scontra con l’omnibus 92, fortunatamente senza gravi conseguenze per i viaggiatori.

1929 La rete tranviaria romana raggiunge la sua massima espansione: 800 motrici e 280 rimorchi circolano su 59 linee, con 140 km di impianti e 400 km di lunghezza d’esercizio.

1954 Inaugurazione del sottopassaggio pedonale di Largo Tritone.