17 Dicembre… Roma Antica, si svolgono i Saturnali

Il 17 Dicembre, nella Antica Roma, iniziano i Saturnali, ciclo di festività della religione romana, dedicate al Dio Saturno.

I Saturnali hanno inizio con grandi banchetti e sacrifici (durante i quali i partecipanti usano scambiarsi l’augurio “io Saturnalia”, accompagnato da piccoli doni detti “strenne”). Si svolgono cortei per l’offerta di omaggi alle divinità che dovranno propiziare i raccolti estivi.

Durante questi festeggiamenti l’ordine sociale viene temporaneamente invertito: gli schiavi diventano uomini liberi.

Accadde il 17 Dicembre

498 a.C. Consacrazione del Tempio di Saturno.

546 Roma viene occupata dagli Ostrogoti, che penetrano in città grazie al tradimento di alcuni mercenari che aprono la Porta Asinara agli uomini di Totila; alcuni senatori romani (tra cui Anicio Fausto Albino Basilio, Rufio Gennadio Probo Oreste e Anicio Massimo) trovano rifugio nella Basilica di San Pietro in Vaticano, per sfuggire al saccheggio che segue.

1524 Clemente VII emana la Bolla “Inter sollicitudines et curas” con la quale indice l’Anno Santo per il 1525: la visita alle quattro Basiliche sarà di trenta giorni per i romani e di quindici per gli stranieri, ma senza l’obbligo dell’elemosina per l’acquisto dell’indulgenza.

1891 Si inaugura il Ponte Regina Margherita, opera di Angelo Vescovali. Dopo la sua costruzione il ponte ebbe problemi di stabilità dovuti al terreno molle su cui poggiavano i piloni caricati dal peso del materiale di costruzione scelto. Ponte Margherita è tristemente noto per il numero di suicidi, primo fra tutti quello del capomastro che aveva lavorato alla costruzione del Ponte.

1937 Straordinaria piena del Tevere.

1973 Un gruppo di terroristi palestinesi compie un assalto a Fiumicino a danno di un Boing della Pan Am: vengono uccise 30 persone. I terroristi fuggono dirottando un aereo, giunti a Kuwait si arrendono.