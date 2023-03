8 Marzo, Ama: il video sulle protagoniste dell’emancipazione femminile sepolte al Verano

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, AMA – Cimiteri Capitolini, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, ha realizzato un video, “Le Audaci. Storie di donne uniche tra impegno, passione e libertà”, che da oggi è visibile sul sito web cimitericapitolini.it e sul canale Youtube dedicato alla cultura al Verano. Tratto dalla visita guidata inaugurata il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, la clip rende omaggio alle protagoniste che, a partire dai valori mazziniani e dai giorni della Repubblica Romana, attraverso il Risorgimento fino alla Liberazione e alla istituzione della Repubblica Italiana, hanno proposto nuovi modelli di identità femminile nella politica, nell’arte e nella cultura.

Il filmato, della durata di 6 minuti, è arricchito dalle scene di rievocazione storica con figuranti in costume d’epoca allestite dall’associazione 8cento APS in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento di Bologna e offerte, proprio in quell’occasione, per la prima volta ai visitatori del Verano. La rievocazione storica è parte di un più ampio progetto patrocinato dal Ministero della Cultura e promosso da Utilitalia-SEFIT nei cimiteri storici italiani.

Nutrita la carrellata di donne sepolte o ricordate all’interno del cimitero monumentale di Roma che vengono evocate nel video: tra queste, Erminia Fuà Fusinato (poetessa, educatrice e patriota), Sara Levi Nathan (figura di spicco del Risorgimento Italiano), Adelaide Ristori (l’attrice teatrale più famosa e influente dell’Ottocento e patriota risorgimentale), Giuditta Tavani Arquati (patriota e martire durante l’insurrezione di Roma del 1867) Rosalia Montmasson (unica donna che partecipò alla spedizione dei Mille di Garibaldi), Camilla Ravera (partigiana e prima senatrice della Repubblica), Nilde Iotti (madre costituente e prima donna Presidente della Camera dei Deputati), Adele Bei (partigiana, sindacalista e madre costituente), Maria Montessori (nota scienziata e pedagogista), Sibilla Aleramo (scrittrice e poetessa), Grazia Deledda (unica donna italiana Premio Nobel per la Letteratura), Emma Carelli (soprano, prima direttrice in Italia di un Teatro dell’Opera). Donne uniche la cui esistenza è stata segnata da scelte radicali e di emancipazione, oltre le convenzioni, proponendo nuovi modelli di identità femminile.

IL VIDEO

Il video e tutti i dettagli sono pubblicati su www.cimitericapitolini.it