A Palazzo Bonaparte la retrospettiva su Vasilij Kandinskij 

Si riparte dopo l’estate con un evento eccezionale a Palazzo Bonaparte. Proprio nel cuore di Roma, a piazza Venezia, l’esposizione delle opere di Vassily Kandinsky, uno dei più grandi interpreti del Novecento, apre la stagione autunnale con un’iniziativa di grande rilievo internazionale.

Vassily Kandinsky è stato uno dei padri dell’astrattismo, movimento artistico d’avanguardia del XX secolo, che offre una rappresentazione della realtà attraverso un insieme di linee, forme e colori con l’obiettivo di esprimere meglio le emozioni suscitate. Una rivoluzione per il Novecento che trasformava il dipinto in uno spazio interiore, svincolato dalla realtà.

Gli oltre settanta capolavori di Kandinsky provengono da grandi istituzioni internazionali e dal Centre Pompidou, sfruttando opportunamente la sua temporanea chiusura per restauri.

La mostra è curata da Angela Lampe e presenta un percorso espositivo suddiviso in cinque sezioni, che ripercorre l’intera storia del genio russo. Dopo i primi lavori (l’artista inizia a dipingere solo all’età di trent’anni) ci si concentra sul periodo trascorso a Monaco (1908) con la nascita del gruppo Der Blaue Reiter. Una parte dell’esposizione è dedicata anche ai numerosi viaggi con la sua compagna Gabriele Münter. Il rientro in Russia dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo portano a creare lavori che raccontano la Russia popolare. Gli anni della rivoluzione, il suo impegno politico e la sua nuova moglie Nina Andreievskaja offrono poi nuovi spunti.

Nel 1922 Kandinsky si trasferisce di nuovo in Germania e si occupa dell’insegnamento presso la scuola Bauhaus di Weimar. La sua esperienza si arricchisce delle nuove tendenze di sintesi delle arti, sviluppando esperienze creative multidisciplinari, soprattutto beneficiando degli apporti provenienti dalla musica, da sempre sua passione.

In particolare grazie al rapporto con il musicista Arnold Schonberg teorizza il concetto di liberazione della pittura dalla realtà. Tuttavia con l’avvento del nazismo la scuola Bauhaus viene chiusa e Kandinsky è costretto di nuovo all’esilio, stabilendosi definitivamente a Parigi. In quel contesto sviluppa nuove opere influenzate anche dal biomorfismo introdotto dai pittori surrealisti francesi.

Tra le opere esposte ricordiamo Gelb-Rot-Blau (1925), L’Arco nero (1912) e Bleu de ciel (1940), composizioni tese a dimostrare come un dipinto possa suonare come una melodia e agire direttamente sull’anima.

Alle opere del maestro dell’astrattismo si aggiunge una sezione dedicata a Gabriele Münter, sua compagna di vita e per questo oscurata dalla fama del maestro. Le sue opere appartengono alla corrente dell’Espressionismo e sono esposte per la prima volta in Italia.

L’esposizione è inoltre arricchita da testimonianze dell’epoca, fotografie, elementi biografici, lettere intime. Palazzo Bonaparte

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027

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