A Roma 11 – 17 marzo la settimana del cervello con l’EBRI

Il progetto internazionale HBP (Human Brain Project) che mira a realizzare, attraverso un supercomputer, una simulazione del funzionamento completo del cervello umano per studiare terapie innovative alle malattie neuropsichiatriche, come l’Alzheimer, la Schizofrenia, la Depressione, sarà presentato dall’EBRI, (European Brain Research Institute – l’istituto fondato dalla Prof.ssa Rita levi Montalcini) lunedì 11 marzo alle ore 17.00 a Roma presso l’Università Sapienza viale Regina Elena, 295 edificio C.Partecipano al progetto anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L’iniziativa rientra nelle attività della settimana internazionale del cervello (brain awarness week 2019 11 – 17 marzo), nell’ambito della quale l’EBRI, di cui la Fondazione IGEA Onlus è media partner, promuoverà conferenze, caffè scienza e incontri nelle scuole.

Il progetto, al quale partecipano 112 università e centri di ricerca in 22 paesi tra Europa, USA, Cina e Giappone è finanziato dalla Commissione Europea con un miliardo di euro, e realizzerà una simulazione completa del cervello con i suoi 100 miliardi di neuroni che interagiscono attraverso oltre 100 mila miliardi di collegamenti (sinapsi).

Il Programma delle manifestazioni EBRI

La Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” celebrerà la settimana internazionale del cervello (11-17 Marzo 2019) con una serie di eventi di divulgazione scientifica a Roma, rivolti ad adulti, ragazzi, studenti e aperti a tutti i cittadini.

Lunedì 11 marzo alle ore 17 si inizierà all’Università di Roma “Sapienza” con il seminario EBRI aperto a tutti i cittadini “Simulare il cervello umano” sul programma europeo “Human Brain Project”, un ambizioso programma decennale finalizzato alla simulazione computazionale del cervello umano. I ricercatori EBRI, A. Cattaneo, E. Cherubini, C. Marchetti, S. Marinelli, G. Meli, insieme con i colleghi dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) P. Del Giudice e M. Mattia, e dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) P. Paolucci, racconteranno come i dati sperimentali possano essere trasformati in modelli matematici per l’ambizioso progetto di ricreare in silico, cioè con strumenti informatici, il cervello umano, e poterlo studiare in condizioni fisiologiche e patologiche.

Aula Magna Viale Regina Elena 295 Università Sapienza Edificio C.

Martedì 12 Marzo a partire dalle 19,30, si proseguirà con il caffè scientifico, “Restiamo connessi: a che punto è la ricerca scientifica sul cervello? In occasione della “brain awarness week 2019”, ci confrontiamo con i ricercatori sui progressi della ricerca su Alzheimer e Autismo” in diretta su“Radio 32“ agorà della salute (https://radio32.net/). Dalla Libreria Caffè “Lo Yeti” via Perugia 4 Roma Pigneto, i ricercatori parleranno della ricerca scientifica sul cervello, “come lo racconterebbero alla nonna”. Si focalizzeranno in particolare sui progressi della ricerca nel campo dell’autismo e della malattia di Alzheimer. Il pubblico della libreria caffè potrà intervenire ponendo delle domande.

Interverranno: E. Cherubini direttore scientifico fondazione EBRI e F. Malerba ricercatrice EBRI.

Venerdì 15 marzo 2019 ore 10 si chiuderà la serie di seminari con la lezione “Rita Levi-Montalcini e la scoperta di NGF” partecipata nella scuola di periferia “I.C. Antonio Rosmini”. Gli alunni delle terze medie ascolteranno la ricercatrice F. Malerba, che ha lavorato con Rita Levi-Montalcini, raccontare la vita della professoressa fondatrice dell’istituto EBRI e la sua scoperta, il fattore di crescita nervoso NGF, che le valse il premio Nobel per la medicina.

Scuola secondaria “I.C. Antonio Rosmini” Via Giorgio del Vecchio, 24, Roma

EBRI è partner ufficiale della “Dana Brain Awareness Week”. Tutte le attività EBRI sono state inserite nel calendario ufficiale BWA 2019. Per maggiori info:Sito: www.ebri.it

