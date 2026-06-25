Acilia, in treno con 80mila euro di shaboo negli slip: fermato corriere della droga sulla Metromare

Aveva nascosto negli indumenti intimi un carico di shaboo capace di far sballare migliaia di persone e generare un giro d’affari illegale da capogiro.

Il viaggio di un corriere della droga di 26 anni, di origini nigeriane, si è interrotto bruscamente nel parcheggio della stazione di Acilia, prima che l’uomo potesse salire a bordo di un treno della Metromare (la ex Roma-Lido) diretto verso il centro della Capitale.

A bloccarlo sono stati gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile di Roma – i cosiddetti “Falchi” – impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio nelle aree sensibili e nei nodi di scambio del trasporto pubblico che collegano il litorale al cuore della città.

Il blitz nel parcheggio della stazione

Il giovane è stato intercettato mentre si muoveva con fare circospetto nell’area di sosta della stazione, a ridosso della banchina ferroviaria.

L’atteggiamento visibilmente nervoso e i continui cambi di direzione alla vista dei poliziotti in borghese hanno spinto gli investigatori a fermarlo per un controllo stradale.

I sospetti dei Falchi hanno trovato immediata conferma durante la perquisizione personale. All’interno degli slip, il 26enne nascondeva quattro sacchetti di plastica sigillati, contenenti una sostanza cristallina trasparente simile a sale grosso, rivelatasi poi al narcotest purissima metanfetamina.

Cos’è lo shaboo e perché è così pericoloso

Lo shaboo è una variante della metanfetamina in cristalli, una droga sintetica dall’effetto devastante sul sistema nervoso centrale, i cui effetti superano di quasi dieci volte quelli della cocaina.

Come si consuma: Generalmente non viene iniettata né sniffata, ma assunta mediante l’inalazione dei vapori prodotti dal riscaldamento dei cristalli all’interno di apposite pipe di vetro.

Nata e capillarizzata inizialmente all’interno di alcuni circuiti di consumo delle comunità asiatiche, questa sostanza si sta diffondendo rapidamente nelle piazze di spaccio romane a causa dell’altissima dipendenza che genera fin dalle primissime assunzioni e dei margini di guadagno enormi per le organizzazioni criminali: una singola dose si aggira infatti intorno a frazioni minime di grammo (spesso appena 0,1 grammi), vendute a prezzi molto elevati.

Per il ventiseienne sono scattate immediatamente le manette ai polsi. Accompagnato nelle aule del tribunale di Piazzale Clodio, l’arresto è stato formalmente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

Il giovane si trova ora in custodia, gravemente indiziato del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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