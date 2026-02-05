Aeroporto di Fiumicino, intercettata “ovulatrice” sudamericana: aveva ingerito oltre 1 kg di cocaina

Atterrata a Roma con un volo intercontinentale, una donna ha cercato di confondersi tra la folla di turisti e viaggiatori d’affari.

Ma l’agitazione e le risposte evasive fornite ai controlli di routine hanno subito insospettito le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma.

I bagagli non contenevano nulla di illecito, così i sospetti si sono concentrati sulla persona stessa. La donna è stata trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Grassi di Ostia per accertamenti clinici.

Gli esami radiologici hanno rivelato una massa anomala nell’apparato digerente: al termine delle operazioni mediche sono stati estratti 84 ovuli contenenti oltre 1,1 chilogrammi di cocaina. Una quantità che, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.

Dopo le cure necessarie per garantire l’espulsione degli ovuli in sicurezza — una procedura delicatissima, perché un solo involucro rotto può essere letale — la donna è stata arrestata. Ora si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

