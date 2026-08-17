Aggressione a un turista all’Esquilino: la Polizia Locale sventa il colpo alla vigilia di Ferragosto e arresta due uomini

Un’aggressione in piena regola consumata tra i passanti del quartiere Esquilino, interrotta soltanto dal pronto intervento dei caschi bianchi.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno tratto in arresto due uomini di 40 e 47 anni, entrambi cittadini romeni, sorpresi mentre tentavano di estorcere denaro a un turista americano in visita nella Capitale.

L’episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto in via Buonarroti, all’interno della cornice di controlli ad alto impatto predisposta dal Prefetto di Roma nell’area della stazione Termini e dell’Esquilino per contrastare i fenomeni di degrado urbano e criminalità di strada.

Lo strattonamento in strada e la reazione contro gli agenti

Durante il pattugliamento del quartiere, gli operanti del Gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno notato un gruppetto sospetto stazionare davanti alle vetrine di un negozio.

L’attenzione della pattuglia è stata attirata dal comportamento minaccioso dei due uomini che avevano letteralmente sbarrato la strada al cittadino statunitense:

L’aggressione: Il turista è stato afferrato per un braccio, strattonato a più riprese e trattenuto sul marciapiede, mentre i due gli intimavano di consegnare il portafoglio impedendogli ogni via di fuga.

La violenza ai vigili: Notata la scena, gli agenti sono scattati per separare i malintenzionati dalla vittima. I due aggressori hanno reagito affrontando gli agenti con calci, pugni e insulti prima di essere definitivamente immobilizzati grazie al supporto di altre pattuglie di rinforzo.

Ricovero e convalida dell’arresto

Durante le fasi di fotosegnalamento e identificazione negli uffici di polizia, uno dei due arrestati ha continuato a mantenere un profilo estremamente violento, mettendo in atto comportamenti autolesionistici che ne hanno richiesto il trasporto d’urgenza da parte del 118 presso l’ospedale San Giovanni Addolorata.

Entrambi i soggetti devono rispondere delle accuse di tentata estorsione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata del 14 agosto, il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia Locale.

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