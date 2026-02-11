Aglio: l’intensità aromatica che unisce chimica, prevenzione e salute

L’aglio (Allium sativum L.) è uno degli alimenti più antichi e studiati della storia umana. Originario dell’Asia centrale, è stato utilizzato per millenni non solo come ingrediente culinario, ma anche come rimedio terapeutico. Oggi la ricerca scientifica conferma ciò che la tradizione ha sempre sostenuto: l’aglio è un alimento funzionale ad elevata densità fitochimica, capace di esercitare effetti protettivi su numerosi sistemi fisiologici.

Dal punto di vista nutrizionale, l’aglio è composto prevalentemente da acqua e carboidrati complessi, in particolare fruttani, con un contenuto energetico moderato. Fornisce inoltre proteine, fibre alimentari, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E e minerali come potassio, fosforo, calcio, magnesio, ferro e selenio. Tuttavia, il suo reale valore nutrizionale non risiede nei macronutrienti, bensì nella straordinaria ricchezza di composti bioattivi.

La firma chimica dell’aglio è rappresentata dai composti organosolforati, responsabili dell’aroma caratteristico e della maggior parte delle attività biologiche. Nei tessuti integri predominano i precursori solforati, come l’alliina; quando il bulbo viene schiacciato o tagliato, l’enzima alliinasi ne catalizza la conversione in allicina, una molecola altamente reattiva e instabile. L’allicina si trasforma rapidamente in una varietà di derivati liposolubili e idrosolubili, tra cui diallil solfuro, diallil disolfuro, diallil trisolfuro e S-allil-cisteina, ciascuno dotato di specifiche attività biologiche.

Numerosi studi dimostrano che questi composti esercitano una marcata azione antiossidante, contribuendo alla neutralizzazione delle specie reattive dell’ossigeno e alla protezione delle membrane cellulari dall’ossidazione lipidica. Parallelamente, l’aglio mostra un’elevata attività antimicrobica, efficace contro batteri, funghi e virus, rendendolo un alleato naturale nella sicurezza alimentare e nel supporto immunitario.

Sul piano della salute cardiovascolare, il consumo regolare di aglio è associato alla riduzione del colesterolo totale e LDL, e alla modulazione della pressione arteriosa. I composti solforati sono inoltre in grado di inibire l’aggregazione piastrinica e di modulare i processi infiammatori coinvolti nell’aterosclerosi.

Evidenze sperimentali indicano anche potenziali effetti antidiabetici, epatoprotettivi e antitumorali, legati alla capacità dell’aglio di influenzare enzimi detossificanti.

Un aspetto di crescente interesse riguarda la valorizzazione dei sottoprodotti dell’aglio. Bucce, steli e residui di lavorazione, tradizionalmente considerati scarti, sono in realtà ricchi di polifenoli, flavonoidi e composti solforati bioattivi. Le moderne tecniche di estrazione permettono di recuperare queste molecole per applicazioni in alimenti funzionali, integratori e conservanti naturali, inserendo l’aglio in un modello virtuoso di economia circolare vegetale.

Anche le modalità di trasformazione incidono profondamente sul profilo fitochimico: l’aglio crudo conserva il massimo contenuto di allicina, mentre processi come l’invecchiamento controllato portano alla formazione di composti più stabili e biodisponibili, come la S-allil-cisteina, con elevata tollerabilità.

La ricetta: Crema all’aglio

Ingredienti

40 g aglio

2 tuorli

220 mL di olio di semi

7 g senape

Sale q.b.

Porzioni per un vasino di vetro

Procedimento

Pulire gli spicchi d’aglio e tritarli, stando attenti a togliere l’anima centrale. Trasferire il tutto in un boccale e con il frullatore ad immersione iniziare a frullare unendo prima i tuorli, poi la senape, un pizzico di sale ed in fine l’olio. Trasferite la crema di aglio in un barattolo di vetro sterilizzato. Utilizzatela a vostro piacimento, magari con una bella bruschetta calda e guanciale.

Chef Nausica Ronca

