Agostini: “Subito contratto di servizio per Risorse per Roma”

“Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori di Risorse per Roma. Da dicembre aspettano il rinnovo del contratto di servizio e sono a rischio stipendi e tutele per svolgere un servizio imprescindibile per la Capitale. Parliamo di professionalità che dal 1995 svolgono un compito fondamentale che riguarda il tessuto urbano capitolino. Una città senza garanzie nei settori della pianificazione, progettazione e trasformazione del territorio, nel supporto gestionale ai progetti della direzione edilizia del dipartimento Urbanistica, tra i quali il condono edilizio e senza una bussola che garantisca il lavoro dei dipendenti della partecipata è destinata al caos su uno dei settori vitali per la rinascita economica e sociale della nostra città. Questa gestione pasticciata e senza chiarezze sulle aziende in house, ma penso anche ad Ama, ad Atac a Roma Metropolitane, è davvero incomprensibile e getta gravi ombre sul futuro di Roma”.

Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale del Lazio di Articolo Uno-Leu, Riccardo Agostini.