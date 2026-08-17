Ai domiciliari con il revolver rubato: in casa anche maschera, grimaldelli e Rolex

Il rispetto dei vincoli della detenzione domiciliare doveva essere un semplice controllo di spunta per le forze dell’ordine.

Si è trasformato invece nell’ennesima operazione anti-crimine nel quartiere di Acilia, nell’entroterra del X Municipio.

A finire di nuovo in manette è stato un romano di 58 anni, sorpreso con una vera e propria dotazione da rapinatore professionista all’interno delle mura domestiche.

I militari della Stazione di Roma Acilia sono suonati al citofono dell’immobile situato in via Gigi Chessa per verificare la presenza dell’uomo.

L’atteggiamento dell’inquisito ha spinto la pattuglia a estendere le verifiche all’intero appartamento, facendo emergere un arsenale clandestino.

La scoperta dell’arsenale: revolver, maschera e grimaldelli

Nel corso della perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno scovato un equipaggiamento predisposto per la messa a segno di reati contro il patrimonio e rapine:

Armi e munizioni: Un revolver Colt calibro 38 Special (risultato oggetto di furto) equipaggiato con 4 cartucce inserite nel tamburo, affiancato da ulteriori 47 munizioni calibro 22;

L’occorrente per i colpi: Una maschera in plastica per travisare il volto, uno zaino tattico contenente abbigliamento scuro, guanti in lattice neri, mazzi di chiavi alterate e una serie di grimaldelli da scasso;

Preziosi e droga: Tre orologi di lusso della marca Rolex (sulla cui origine sono ancora in corso verifiche), mezzo grammo di cocaina, un bilancino digitale e due supporti magnetici ideati per nascondere la sostanza sotto i veicoli.

Tutto il materiale rinvenuto all’interno dell’abitazione è stato sottoposto a sequestro penale.

Il 58enne è stato arrestato e scortato presso le aule giudiziarie di piazzale Clodio per la celebrazione del rito direttissimo.

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