Ai domiciliari con il revolver rubato: in casa anche maschera, grimaldelli e Rolex
I carabinieri della stazione locale hanno fatto irruzione durante un controllo di routine in via Gigi Chessa
Il rispetto dei vincoli della detenzione domiciliare doveva essere un semplice controllo di spunta per le forze dell’ordine.
Si è trasformato invece nell’ennesima operazione anti-crimine nel quartiere di Acilia, nell’entroterra del X Municipio.
A finire di nuovo in manette è stato un romano di 58 anni, sorpreso con una vera e propria dotazione da rapinatore professionista all’interno delle mura domestiche.
I militari della Stazione di Roma Acilia sono suonati al citofono dell’immobile situato in via Gigi Chessa per verificare la presenza dell’uomo.
L’atteggiamento dell’inquisito ha spinto la pattuglia a estendere le verifiche all’intero appartamento, facendo emergere un arsenale clandestino.
La scoperta dell’arsenale: revolver, maschera e grimaldelli
Nel corso della perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno scovato un equipaggiamento predisposto per la messa a segno di reati contro il patrimonio e rapine:
Armi e munizioni: Un revolver Colt calibro 38 Special (risultato oggetto di furto) equipaggiato con 4 cartucce inserite nel tamburo, affiancato da ulteriori 47 munizioni calibro 22;
L’occorrente per i colpi: Una maschera in plastica per travisare il volto, uno zaino tattico contenente abbigliamento scuro, guanti in lattice neri, mazzi di chiavi alterate e una serie di grimaldelli da scasso;
Preziosi e droga: Tre orologi di lusso della marca Rolex (sulla cui origine sono ancora in corso verifiche), mezzo grammo di cocaina, un bilancino digitale e due supporti magnetici ideati per nascondere la sostanza sotto i veicoli.
Tutto il materiale rinvenuto all’interno dell’abitazione è stato sottoposto a sequestro penale.
Il 58enne è stato arrestato e scortato presso le aule giudiziarie di piazzale Clodio per la celebrazione del rito direttissimo.
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