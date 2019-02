Al Bibliopoint Perlasca: Il Dna non è solo il nostro destino…

Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 17 presso il Bibliopoint Perlasca in via Barelli 7 a Pietralata il tema di Tuttopedia (Bibliopoint-enciclopedia libera e collaborativa 2018-2019) sarà: Il Dna non è solo il nostro destino: l’epigenetica e il funzionamento degli organismi.

Ci siamo o “ci facciamo”?

Ci nasciamo o ci diventiamo?

A questi ed altri interrogativi risponderà l’incontro di mercoledì prossimo.

Altre informazioni nella locandina.