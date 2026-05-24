Al MAXXI di Roma mostra su San Francesco e l’arte contemporanea 

Al MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la curatrice Beatrice Buscaroli ha presentato il progetto che colloca il lascito di San Francesco nell’arte contemporanea. L’occasione è offerta dalle iniziative per la celebrazione dell’ottavo Centenario della morte del santo d’Assisi.

L’opera sul santo è riletta in chiave moderna e reinterpreta alla luce dei conflitti contemporanei che interessano il mondo intero. Le opere esposte rappresentano la visione particolare dei numerosi artisti, che si sono ispirati al santo per rielaborare elementi di attualità con riferimento alla religione e alla storia.

Le opere esposte sono di Stefano Arienti, Jacopo Benassi, Vasco Bendini, Luca Bertolo, Bertozzi & Casoni, Lorenzo Bonechi, Alberto Burri, Paolo Canevari, Chiara Calore, Pier Paolo Calzolari, Chiara Camoni, Marco Cingolani, Antonio Del Donno, Aron Demetz, Fulvio Di Piazza, Bruna Esposito, Mario Giacomelli, Maria Lai, Piero Manzoni, Andrea Mastrovito, Giorgio Morandi, Ennio Morlotti, Alessandro Pessoli, Davide Rivalta, Flavia Rossi, Nicola Samorì, Germano Sartelli, Mario Schifano ed Ettore Spalletti.

Alcuni esprimono una visione naturalistica e intimistica e si rifanno alla spiritualità e semplicità francescana, altri impongono una narrazione che riporta il mito alla crudezza della realtà di oggi, dove emergono gli echi di senzatetto, emarginati e oppressi, inseriti nel contesto della predicazione del santo.

Sullo sfondo i temi del Cantico delle Creature e la figura di San Francesco ancora attuale e “capace di attraversare il presente e offrire una possibilità di dialogo e speranza in un mondo segnato da conflitti, individualismo e frammentazione”.

MAXXI

Roma – Via Guido Reni, 4A

dal 22 Maggio al 20 Settembre 2026

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