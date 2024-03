Anziani: convegno di Azione sugli effetti dell’ultimo decreto legislativo

Mercoledì 3 aprile si svolgerà presso la Sala del Carroccio in Campidoglio il convegno dal titolo “Dl Anziani: cosa cambia per la terza età?”, in programma a partire dalle ore 18.00.

L’incontro, organizzato da Azione, sarà l’occasione per riflettere sulle modifiche apportare dall’approvazione al decreto legislativo della legge delega n.33 del 2023 sulla Governance della politica nazionale in favore delle persone anziane.

Ad aprire i lavori, subito dopo i saluti istituzionali dell’assessore capitolino alle Politiche Sociali Barbara Funari, il capogruppo capitolino di Azione, Flavia De Gregorio. All’incontro parteciperanno Alessio D’Amato, consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Maria Romano, assessora alle Politiche Sociali del III Municipio, Livia Pandolfi, consigliera nel III municipio per la Lista Civica Calenda Sindaco, Leonardo Palombi, docente di Igiene e Salute Pubblica all’Università di Tor Vergata. In collegamento da remoto la direttrice scientifica “Percorsi di secondo Welfare” Franca Maino.

A moderare sarà Valerio D’Angeli, coordinatore delle Politiche Sociali di Roma in Azione.

