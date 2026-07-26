Anziano borseggiato della carta di credito, spesi 2.500 euro in pochi minuti: arrestati due borseggiatori a Termini

Un incubo durato solo poche ore ma vissuto con fortissima apprensione da un pensionato romano di oltre ottant’anni, trasformatosi nella vittima di un repentino furto di portafoglio nel cuore della Capitale.

L’azione tempestiva degli agenti della Polizia Ferroviaria ha consentito di fermare la catena di prelievi e acquisti illeciti, portando all’arresto dei due responsabili e rassicurando l’anziano.

L’operazione è scattata nei pressi dello scalo di Roma Termini, dove la Polfer stava svolgendo i consueti servizi di perlustrazione e prevenzione dei reati ai danni di viaggiatori e residenti.

Lo shopping con la carta rubata e l’intuito degli agenti

A far scattare la trappola è stato l’atteggiamento visibilmente sospetto di due cittadini stranieri, notati dalle pattuglie mentre uscivano a passo svelto da un negozio di telefonia situato nell’area attorno alla stazione.

I poliziotti hanno deciso di sottoporli immediatamente a un controllo, scoprendo che i due avevano appena cercato di comprare cellulari per un importo complessivo di 360 euro.

Il pagamento era stato tentato tramite una carta di credito intestata proprio all’ultraottantenne, il quale si era appena accorto dell’ammanco del portafoglio e ne aveva formalizzato la denuncia di smarrimento/furto.

La truffa al Bancomat: 2.500 euro prosciugati in pochi minuti

Gli accertamenti e le verifiche bancarie svolte a stretto giro dagli inquirenti hanno fatto emergere un quadro ben più grave:

Nel giro di pochissimi minuti durante la stessa mattinata, la tessera dell’anziano era stata utilizzata per compiere ben quattro prelievi fraudolenti ad altrettanti sportelli ATM, per un ammanco totale pari a 2.500 euro.

La conferma schiacciante della colpevolezza dei due è arrivata dall’incrocio tra i codici identificativi dei bancomat utilizzati e le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito, che hanno ripreso chiaramente la coppia mentre effettuava le operazioni contanti.

Convalidati gli arresti: si indagano altri colpi

Alla luce delle prove raccolte, per i due è scattato l’arresto in flagranza di reato, misura che è stata successivamente convalidata dal Giudice del Tribunale di Roma.

L’anziano vittima del colpo, inizialmente sotto shock e in forte stato di agitazione, è stato rassicurato dal personale della Polfer, a cui ha espresso profonda gratitudine dopo aver completato le pratiche di denuncia.

Le indagini della Polizia di Stato prosuguono: sono infatti in corso ulteriori riscontri per ricostruire tutti i movimenti recenti degli arrestati e verificare se siano gli autori di altri colpi analoghi messi a segno nelle stazioni ferroviarie o nei centri commerciali di Roma.

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